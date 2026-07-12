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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 280 оценок

Ubisoft: "В Assassin's Creed: Black Flag Resynced мы выжали максимум из нынешнего поколения консолей"

AceTheKing AceTheKing

В беседе с Digital Foundry технический директор Ubisoft Николя Лопес сообщил, что команде разработчиков удалось выжать из консоли PS5 практически всё, на что она способна, при создании ремастера Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

По словам Лопеса, достичь более впечатляющей картинки на нынешнем поколении систем будет крайне сложно, и для серьёзного прогресса в следующем проекте студии потребуются либо новые аппаратные решения, либо титанические усилия по оптимизации. Интересной деталью стало то, что PC-версия игры с точки зрения движка представляет собой вариант для PS5 Pro с возможностью настраивать графические параметры, включая более высокое разрешение трассировки лучей, что подчёркивает высокий уровень визуальной планки.

В консольных версиях игры используются динамические настройки графики, которые адаптируются в зависимости от игровой ситуации: параметры могут меняться на суше, на море и при активации фоторежима, что позволяет балансировать между производительностью и качеством изображения в реальном времени.

Разработчики также признались, что при создании собственной системы трассировки лучей они вдохновлялись опытом студии id Software в Doom: The Dark Ages, где рендер полностью работает на базе трассировки, и сотрудники делились деталями реализации на конференции SIGGRAPH, однако в Black Flag Resynced эту функцию всё же можно отключить для повышения производительности.

Трассировка лучей в Assassin's Creed Black Flag Resynced - как работает технология света и графики в игре

Одной из главных проблем, с которой столкнулась команда, стало динамическое разрешение - когда оно падало слишком сильно, из-за использования микрополигонов начинали мерцать модели, что требовало дополнительной оптимизации. В итоге разработчикам пришлось повысить минимальное разрешение рендеринга, чтобы избежать визуальных артефактов и обеспечить стабильную картинку на всех консолях. Лопес подчеркнул, что работа над проектом была настоящим вызовом, но команда гордится достигнутым результатом, который демонстрирует предел возможностей текущего поколения.

Интерактивная карта Assassin's Creed Black Flag Resynced: сундуки, карты сокровищ, ключи, шанти костюмы и другие секреты
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Комментарии:  28
Ваш комментарий
Batchankoff

GTA VI с Rockstar - подержите ка наше пиво!

7
ldssa jbcfsgfhd

🤣 графон пс4 ,выжали они максимум из нынешнего поколения 🤣

7
Janekste

Локации в целом красивы, спору нет, но цензура персонажей, особенно женских, весь их максимум выжатых соков с консолей сводит на нет. Вроде красиво, но в тоже время цензура гораздо жёстче, чем в китайских играх под полным гос.контролем. Нет никакого смысла в красоте локаций, если все твои персонажи под супер жёсткой повесточной цензурой. Точка.

6
Пользователь ВКонтакте

Ждём ремастер ремейка на ps6 // Davi Arni

4
Константин335

Все равно они смогли сделать очень красивую игру по графике

1
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