Ubisoft: "В Assassin's Creed: Black Flag Resynced мы выжали максимум из нынешнего поколения консолей"

В беседе с Digital Foundry технический директор Ubisoft Николя Лопес сообщил, что команде разработчиков удалось выжать из консоли PS5 практически всё, на что она способна, при создании ремастера Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

По словам Лопеса, достичь более впечатляющей картинки на нынешнем поколении систем будет крайне сложно, и для серьёзного прогресса в следующем проекте студии потребуются либо новые аппаратные решения, либо титанические усилия по оптимизации. Интересной деталью стало то, что PC-версия игры с точки зрения движка представляет собой вариант для PS5 Pro с возможностью настраивать графические параметры, включая более высокое разрешение трассировки лучей, что подчёркивает высокий уровень визуальной планки.



В консольных версиях игры используются динамические настройки графики, которые адаптируются в зависимости от игровой ситуации: параметры могут меняться на суше, на море и при активации фоторежима, что позволяет балансировать между производительностью и качеством изображения в реальном времени.

Разработчики также признались, что при создании собственной системы трассировки лучей они вдохновлялись опытом студии id Software в Doom: The Dark Ages, где рендер полностью работает на базе трассировки, и сотрудники делились деталями реализации на конференции SIGGRAPH, однако в Black Flag Resynced эту функцию всё же можно отключить для повышения производительности.

Одной из главных проблем, с которой столкнулась команда, стало динамическое разрешение - когда оно падало слишком сильно, из-за использования микрополигонов начинали мерцать модели, что требовало дополнительной оптимизации. В итоге разработчикам пришлось повысить минимальное разрешение рендеринга, чтобы избежать визуальных артефактов и обеспечить стабильную картинку на всех консолях. Лопес подчеркнул, что работа над проектом была настоящим вызовом, но команда гордится достигнутым результатом, который демонстрирует предел возможностей текущего поколения.