Ubisoft в своём стиле: появилось изображение одного из DLC для Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Инсайдер, который ранее поделился информацией о Rayman Legends Retold и Rayman Origins Enhanced Edition, показал один из DLC-наборов для предстоящей Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Пользователи отметили, что набор сильно выбивается из пиратской тематики игры и выглядит неуместно. Впрочем, в случае с Ubisoft, едва ли этого кого-то удивит - ранее схожие наборы одежды были и в предыдущих частях серии.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.