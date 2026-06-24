Ubisoft в своём стиле: появилось изображение одного из DLC для Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Инсайдер, который ранее поделился информацией о Rayman Legends Retold и Rayman Origins Enhanced Edition, показал один из DLC-наборов для предстоящей Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Пользователи отметили, что набор сильно выбивается из пиратской тематики игры и выглядит неуместно. Впрочем, в случае с Ubisoft, едва ли этого кого-то удивит - ранее схожие наборы одежды были и в предыдущих частях серии.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ДА НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ПОКУПАТЬ ЭТО DLS, ЧЁ РАЗНЫЛИСЬ ТО
еще не закрыли эту шарагу ?
шкуры продажные, лишь бы копейку урвать, внедрили прошлые длс в игру чтобы придумать новые ещё хуже, тьфу на вас, люди не покупайте никогда длс, это разводилово полнейшее
Не знаю, почему все так разозлились. По-моему, вполне адекватный DLC-набор, как раз в теме пиратства, если не смотреть прямо на монитор.
о здарова призрачный гонщик