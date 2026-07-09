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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 236 оценок

Ubisoft выпустила зрелищный релизный трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced в честь долгожданного выхода игры

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Компания Ubisoft представила официальный релизный трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced, приуроченный к выходу ремейка культовой пиратской части серии. В новом ролике разработчики показали обновленный Карибский архипелаг, морские сражения, исследование открытого мира, скрытные убийства и главного героя Эдварда Кенуэя, вновь отправившегося навстречу приключениям.

Assassin's Creed Black Flag Resynced является полноценным ремейком игры 2013 года, созданным на современной версии движка Anvil. Помимо полностью переработанной графики, проект получил обновленные игровые механики, улучшенную систему скрытности, новые возможности в морских путешествиях, динамическую погоду и ряд других изменений, сохранив при этом сюжет и дух оригинала.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced уже состоялся на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а опубликованный Ubisoft трейлер стал финальным напоминанием о возвращении одной из самых популярных частей франшизы, которую многие поклонники до сих пор считают лучшей игрой серии Assassin's Creed.

На сайте уже доступен исчерпывающий раздел полезных руководств для Assassin's Creed Black Flag Resynced со всеми координатами редких ресурсов, картами сокровищ и разбором обновленных механик.

Флот Кенуэя в ремейке: гайд по управлению флотом в Assassin's Creed Black Flag Resynced
Трейлеры 23
21
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Лучше на Youtube посмотреть чем на этом критинском тормознутом плеере...

5
saa0891

А чего щель такая большая можно было черные полосы еще больше сделать, я не понимаю кому нравится это го8но в виде черных полос которое закрывает половину изображения, для танкистов делают.

.

3
VanLione

Делать в игре кат сцены с локом на 30 фпс это канеш в 2026 уже моветон

2
ALEX-220
зрелищный

Где?

1