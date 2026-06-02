Ubisoft выпустит оригинальный саундтрек к Assassin's Creed IV: Black Flag на виниле

В честь предстоящего выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft и Laced Records выпускают саундтрек из Assassin’s Creed IV: Black Flag 2013 года на виниле в виде коллекционного бокс-сета из 5 виниловых пластинок и двойного винилового релиза.

Вариант бокс-сета из 5 виниловых пластинок «Семь смертных морей» с синими дисками и вариант бокс-сета из двух виниловых пластинок «Властелины Карибского моря» с синими и оранжевыми дисками доступны только через Laced Records в качестве эксклюзивных изданий. Бокс-сет из 5 и двух виниловых пластинок также доступны в стандартном чёрном цвете у Laced Records и розничных партнёров.

Бокс-сет из 5 виниловых пластинок включает 79 треков, в том числе оригинальную музыку Брайана Тайлера, музыку для многопользовательского режима от The Flight и Кристиана Хенсона; любимые фанатами морские песни, включая «Leave Her Johnny» Нильса Брауна, Нельсона Картера, Шона Дагера, Дэвида Госсаджа, Михиля Шрея и других; и саундтрек Оливье Деривьера к DLC Freedom Cry. В двойной виниловый набор вошли 36 треков, включая оригинальный саундтрек Брайана Тайлера и подборку морских песен.

На сегодняшний день серия Assassin’s Creed продана тиражом более 230 миллионов копий, а оригинальная Assassin’s Creed IV: Black Flag собрала более 34 миллионов уникальных игроков.

Assassin's Creed Black Flag Resynced выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 9 июля 2026 года.