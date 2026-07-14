Ubisoft выпустит следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced уже в этот четверг

Ubisoft продолжают активно поддерживать недавно вышедший ремейк пиратского хита. Официальный аккаунт Assassin's Creed объявил, что следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет в четверг, 16 июля.

Согласно сообщению, обновление принесет важное исправление для ПК-версии: кат-сцены перестанут быть заблокированными на 30 FPS. Кроме того, патч будет включать "несколько других исправлений багов и улучшений". Полный список исправлений разработчики опубликуют уже завтра, 15 июля.

Игроки на ПК особенно ждали этого апдейта - после релиза 9 июля многие отмечали проблему с частотой кадров в роликах, которая нарушала общее впечатление от визуально обновленной игры. Это также была одна из основных причин негативных оценок в Steam.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced вышла на PS5, Xbox Series X|S и PC в начале июля 2026 года и получила положительные отзывы за верность оригиналу, улучшенную графику и современные механики.