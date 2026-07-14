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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 297 оценок

Ubisoft выпустит следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced уже в этот четверг

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Ubisoft продолжают активно поддерживать недавно вышедший ремейк пиратского хита. Официальный аккаунт Assassin's Creed объявил, что следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет в четверг, 16 июля.

Согласно сообщению, обновление принесет важное исправление для ПК-версии: кат-сцены перестанут быть заблокированными на 30 FPS. Кроме того, патч будет включать "несколько других исправлений багов и улучшений". Полный список исправлений разработчики опубликуют уже завтра, 15 июля.

Игроки на ПК особенно ждали этого апдейта - после релиза 9 июля многие отмечали проблему с частотой кадров в роликах, которая нарушала общее впечатление от визуально обновленной игры. Это также была одна из основных причин негативных оценок в Steam.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced вышла на PS5, Xbox Series X|S и PC в начале июля 2026 года и получила положительные отзывы за верность оригиналу, улучшенную графику и современные механики.

Обновления 4
8
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
North235

Единственное что мне не нравится в этой игре, это то, что Кэролайн тут выглядит прям как модель, только что с подиума. Надеюсь, в патче это хоть чуток поправят ))

6
QueasyRush

во первых кто там патчи делает если всех уволили? во вторых какой нафиг следующий крупный патч? если со старта игры ни одного патча не было

5
Tommy451

а ведь могли бы уже научиться не лочить фепесы на катсценах и анимациях, вроде как база которую нужно знать при пк порте

4
Dutiful Qwinton
1