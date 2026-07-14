Ubisoft выпустит следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced уже в этот четверг

Ubisoft продолжают активно поддерживать недавно вышедший ремейк пиратского хита. Официальный аккаунт Assassin's Creed объявил, что следующий крупный патч для Assassin's Creed: Black Flag Resynced выйдет в четверг, 16 июля.
Согласно сообщению, обновление принесет важное исправление для ПК-версии: кат-сцены перестанут быть заблокированными на 30 FPS. Кроме того, патч будет включать "несколько других исправлений багов и улучшений". Полный список исправлений разработчики опубликуют уже завтра, 15 июля.
Игроки на ПК особенно ждали этого апдейта - после релиза 9 июля многие отмечали проблему с частотой кадров в роликах, которая нарушала общее впечатление от визуально обновленной игры. Это также была одна из основных причин негативных оценок в Steam.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced вышла на PS5, Xbox Series X|S и PC в начале июля 2026 года и получила положительные отзывы за верность оригиналу, улучшенную графику и современные механики.
Единственное что мне не нравится в этой игре, это то, что Кэролайн тут выглядит прям как модель, только что с подиума. Надеюсь, в патче это хоть чуток поправят ))
во первых кто там патчи делает если всех уволили? во вторых какой нафиг следующий крупный патч? если со старта игры ни одного патча не было
а ведь могли бы уже научиться не лочить фепесы на катсценах и анимациях, вроде как база которую нужно знать при пк порте