Ubisoft и компания Unsolved Hunts объявили о запуске международной охоты за сокровищами Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway, вдохновлённой вселенной Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Участникам предстоит разгадывать головоломки и искать сундук, спрятанный где-то в Карибском море. Его содержимое оценивается в 500 тысяч долларов.

Основная часть клада — золотые монеты стоимостью 350 тысяч долларов, отчеканенные французской компанией VeraValor недалеко от Бордо при сотрудничестве со специалистом по драгоценным металлам AuCOFFRE. Кроме того, в сундуке находится хрустальный череп стоимостью 150 тысяч долларов. Его вручную вырезал из цельного блока хрусталя французский мастер Эрве Облиги, украсив изделие мексиканским огненным опалом.

Принять участие в поиске могут совершеннолетние жители стран, допущенных к акции. Базовый билет стоит 34,99 фунта стерлингов и открывает доступ ко всем головоломкам, обеспечивая участникам равные шансы на победу. Более дорогие коллекционные издания стоимостью до 199,99 фунта включают тематические предметы и игры, однако не дают никаких преимуществ при поиске.

Чтобы получить сокровище, необходимо разгадать загадки, определить точные координаты тайника и передать их организаторам. Решения головоломок находятся на хранении у судебных приставов Grassin & Associés.

«Пираты не исчезли без следа! Мы хотели воспеть самое необыкновенное в человеческом духе: его любознательность, интуицию и тягу к приключениям. С помощью Gold & Crystal мы стремимся вдохновить тысячи искателей приключений по всему миру и дать им возможность прожить историю, достойную величайших легенд о пиратстве», — заявил соучредитель Unsolved Hunts Этьен Пикан.