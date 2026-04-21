Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 051 оценка

Улучшенные модели и освещение: появилось первое сравнение Assassin's Creed: Black Flag Resynced с оригинальной игрой

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в сеть утекли первые скриншоты и отрывок из предстоящего трейлера Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Пользователи уже сделали первое сравнение, которое позволяет оценить насколько как похорошела графика в предстоящем ремейке игры. По кадру заметно, что сильно выросла детализация персонажей, а освещение в игре стало более естественным.

Полноценный анонс игры состоится 23 апреля в 19:00 по московскому времени. Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced ожидается 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Black3D

Ладно Эдварду костюм обновили но тому с подзорной трубой похоже выдали шмот 13 года и сказали "еще походит")) Халтура капитальная))

IGotAPoison
Garik2020

Подожди это просто ремастеред версия? Просто графику что ли улучшили? Я думал это прям ремейк

Igrohronik

Даа, похоже что это не Ремейк а какой то Ремастер. А я надеялся на полноценный Ремейк как у Резика 2 или 4, жаль...

ZAUSA
Анонс 23 июля, а релиз только 9 июля? Эх...

Анонс 23 июля, а релиз только 9 июля? Эх...

