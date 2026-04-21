Улучшенные модели и освещение: появилось первое сравнение Assassin's Creed: Black Flag Resynced с оригинальной игрой

Сегодня в сеть утекли первые скриншоты и отрывок из предстоящего трейлера Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Пользователи уже сделали первое сравнение, которое позволяет оценить насколько как похорошела графика в предстоящем ремейке игры. По кадру заметно, что сильно выросла детализация персонажей, а освещение в игре стало более естественным.
Полноценный анонс игры состоится 23 апреля в 19:00 по московскому времени. Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced ожидается 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ладно Эдварду костюм обновили но тому с подзорной трубой похоже выдали шмот 13 года и сказали "еще походит")) Халтура капитальная))
Подожди это просто ремастеред версия? Просто графику что ли улучшили? Я думал это прям ремейк
Даа, похоже что это не Ремейк а какой то Ремастер. А я надеялся на полноценный Ремейк как у Резика 2 или 4, жаль...
Анонс 23 июля, а релиз только 9 июля? Эх...