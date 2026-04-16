Утечка даты выхода Assassin's Creed: Black Flag Resynced - ремейк выйдет уже летом

Не успели игроки толком обсудить обновленный главного героя, о котором мы рассказывали совсем недавно, как случилась еще одна крупная утечка. В этот раз подробностями предстоящего ремейка знаменитой Assassin's Creed 4: Black Flag поделился журналист и инсайдер Том Хендерсон.

В своём материале для портала Insider Gaming Том Хендерсон раскрыл точную дату запуска Assassin’s Creed: Black Flag Resynced — выход игры намечен на 9 июля 2026 года. По его словам, Ubisoft планировала устроить глобальный анонс новинки и снять информационное эмбарго уже сегодня, 16 апреля, однако руководство издателя решило отложить долгожданную премьеру еще на неделю.

Хендерсон заявил, что СМИ и некоторые популярные контент-мейкеры в строгой секретности все же успели посмотреть почти 30-минутную внутреннюю закрытую презентацию игры. Во избежание раскрытия ключевых сюрпризов, автор воздержался от публикации масштабных спойлеров, но подтвердил факт технической улучшения игры:

Black Flag была полностью переработана. Игра порадует нас целым множеством совершенно нового контента, и если честно, это выглядит по-настоящему потрясающе.

— заявил инсайдер. Хендерсон также подтвердил скорый анонс знаменитой лимитированной статуэтки Эдварда Кенуэя.