Утечка даты выхода Assassin's Creed: Black Flag Resynced - ремейк выйдет уже летом

Не успели игроки толком обсудить обновленный главного героя, о котором мы рассказывали совсем недавно, как случилась еще одна крупная утечка. В этот раз подробностями предстоящего ремейка знаменитой Assassin's Creed 4: Black Flag поделился журналист и инсайдер Том Хендерсон.
В своём материале для портала Insider Gaming Том Хендерсон раскрыл точную дату запуска Assassin’s Creed: Black Flag Resynced — выход игры намечен на 9 июля 2026 года. По его словам, Ubisoft планировала устроить глобальный анонс новинки и снять информационное эмбарго уже сегодня, 16 апреля, однако руководство издателя решило отложить долгожданную премьеру еще на неделю.
Хендерсон заявил, что СМИ и некоторые популярные контент-мейкеры в строгой секретности все же успели посмотреть почти 30-минутную внутреннюю закрытую презентацию игры. Во избежание раскрытия ключевых сюрпризов, автор воздержался от публикации масштабных спойлеров, но подтвердил факт технической улучшения игры:
Black Flag была полностью переработана. Игра порадует нас целым множеством совершенно нового контента, и если честно, это выглядит по-настоящему потрясающе.
— заявил инсайдер. Хендерсон также подтвердил скорый анонс знаменитой лимитированной статуэтки Эдварда Кенуэя.
PS5 наверное создавали, что бы крутить на ней ремейки, что не игра, то ремейк, ремейк за ремейком, не один ремейк, не стал популярней оригинала.
Игра летом в самый разгар?