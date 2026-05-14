Утечка: эмбарго на превью-материалы Assassin's Creed: Black Flag Resynced снимут 21 мая

Сегодня в сети раньше времени появилась информация о точной дате публикации первых превью по игре Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Согласно австралийскому подразделению IGN, запрет на публикацию превью ремейка культовой пиратской саги будет снят 21 мая в 20:00 по московскому времени.

Весь май многочисленные представители игровой прессы и блогеры имели возможность опробовать игру в деле, но до недавнего времени точная дата, когда можно будет поделиться впечатлениями, оставалась неизвестной. Судя по всему, 21 мая стоит ожидать волны подробных материалов, посвящённых геймплею, графике и другим особенностям обновлённой версии.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.