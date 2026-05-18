В Assassin's Creed: Black Flag Resynced будут включены ранее не показанные сцены, и "это не будут просто филлеры"

В Assassin's Creed: Black Flag Resynced будут включены ранее не показанные сцены, и Мэтт Райан, актёр, играющий Эдварда Кенуэя, заверил в интервью, что это не просто филлеры, а важные для сюжета эпизоды.

Это был странный, чудесный, ностальгический и прекрасный опыт. «Он для меня как старый друг». И именно поэтому «было довольно легко снова вжиться в роль. Мой голос немного изменился. «Сейчас он немного глубже, но я и этому учился как актёр. Было приятно вернуться после столь долгого перерыва и создать новые сцены.



Эти новые сцены словно ожили прямо со страниц сценария и действительно что-то добавляют Эдварду: они придают глубину персонажу и истории. Они не просто заполняют пустоту.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced добавили в миллион списков желаний, и всё указывает на несомненный успех долгожданного ремейка, который вдохнёт новую жизнь в одну из самых любимых глав саги.

Я думаю, что все, кто уже прошел этот путь вместе с ним, будут в восторге от возможности сделать это снова и почувствовать ту глубину, которую мы смогли придать персонажу благодаря новому контенту.