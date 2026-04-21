В Assassin's Creed Black Flag Resynced миссии по слежке были "переработаны"

Утечки с самого начала указывали на то, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это ремейк, а не ремастер. Таким образом, это означает значительные изменения по сравнению с оригиналом, не ограничивающиеся переработанным Анимусом и отсутствием DLC или многопользовательского режима. Некоторые из этих изменений могут вызвать споры, но улучшенная слежка и подслушивание должны быть однозначно положительно приняты игроками.

Как рассказал вернувшийся актёр озвучки Эдварда Кенуэя Мэтт Райан:

Миссии по слежке и прослушиванию также были переработаны. В оригинальной игре обнаружение означало мгновенную десинхронизацию. Да, это был довольно важный момент, мы помним. Теперь действие продолжается, ваши цели остаются, но ваша цель будет реагировать, и вы должны соответствующим образом адаптироваться.

Видео игрового процесса, присланное инсайдерам, наглядно демонстрирует запланированное прицеливание, ходьбу, а затем внезапное появление Кенуэя и убийство одного из ничего не подозревающих солдат. Рассинхронизации нет, и всё, что происходит, — это бой с оставшимися врагами.

Вы лишаете себя части диалогов, но в то же время можете сэкономить время и быстрее перейти к действию. В любом случае, это превосходное улучшение качества жизни, показывающее, что Ubisoft стремится создать максимально плавную и лучшую версию Black Flag.