В Assassin's Creed Black Flag Resynced нашли легендарные костюмы Эцио и Альтаира, которые еще недоступны в игре

В свежевышедшем ремейке пиратского экшена Assassin's Creed Black Flag Resynced геймеры и датамайнеры уже нашли массу любопытных деталей. Несмотря на то что игра предлагает солидный гардероб нарядов для Эдварда Кенуэя — от классических плащей до брони Майя и даже совершенно новых образов Мастера Ассасина, созданных специально для ремейка — самая интересная находка пока спрятана от рядовых игроков.

Энтузиастам на ПК удалось успешно распаковать системные файлы клиента Assassin's Creed Black Flag Resynced. Там датамайнеры обнаружили полностью готовые и высокополигональные классические облики, а именно — легендарные костюмы Эцио Аудиторе и Альтаира ибн Ла-Ахада. Обновленные HD-модели старых костюмов на движке Anvil выглядят просто роскошно.

В настоящий момент получить эти наряды честным путем в игре невозможно. По словам датамайнеров, облики скрыты в ресурсах игры, но официальных квестов или даже условий в магазине Animus Hub нет. Ожидается, что издатель может сделать их доступными позже — в виде бонусов за сезонные «Испытания Аномалий» или как награду в магазине Uplay Club в грядущих обновлениях. Напомним, что на данный момент из костюмов-пасхалок серии игроки могут официально раздобыть лишь ретро-наряд Коннора из третьей части через систему торговца "биржи/бартера".

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А разработчики уже пообещали в ближайшие дни выпустить первые патчи, исправляющие критичные баги на старте. Если же вы только планируете поднять черный флаг или уже активно грабите галеоны, не забудьте посетить наш раздел, где мы уже составили исчерпывающий раздел полезных руководств для Assassin's Creed Black Flag Resynced со всеми координатами редких ресурсов, картами сокровищ и разборами всех новых секретов игры.