В Assassin's Creed: Black Flag Resynced нашли локацию из Assassin's Creed: Hexe

Игроки обнаружили в Assassin's Creed: Black Flag Resynced тизер, который, по всей видимости, связан с будущей частью серии Assassin's Creed: Hexe.

В игре был найден загадочный собор, крайне похожий на кафедральный собор Вюрцбурга, который, вероятно, сыграет ключевую роль в новой игре, и эта находка уже вызвала оживлённые обсуждения в сообществе, где фанаты строят догадки о возможной связи между ремейком и следующей частью франшизы.

Инсайдер Rogue, который давно освещает серию Assassin's Creed, подтвердил, что обнаруженная локация действительно имеет отношение к Assassin's Creed: Hexe, и также показал часть кадра со скрытым тизером, который, по его мнению, может быть показан вновь во время первой официальной презентации игры.