В Assassin's Creed Black Flag Resynced обнаружили баг, из-за которого можно потерять несколько часов прогресса

Вышедшая Assassin’s Creed Black Flag Resynced получила неприятный баг, который в некоторых случаях может привести к потере нескольких часов игрового прогресса. О проблеме сообщил журналист Game File Стивен Тотило.

По его словам, ошибка возникает, если оставить незавершенной цепочку побочных заданий «Охота на тамплиеров» в Кингстоне, покинуть регион, а затем вернуться к основной сюжетной миссии. В результате сюжетные и побочные квесты могут заблокировать друг друга, что вынудило журналиста потерять около пяти часов прохождения.

В Ubisoft подтвердили, что уже знают о проблеме. Разработчики работают над исправлением, которое выпустят в одном из ближайших обновлений. Пока же игрокам рекомендуют завершать цепочку заданий «Охота на тамплиеров» до продолжения основного сюжета в Кингстоне.