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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 236 оценок

В Assassin's Creed Black Flag Resynced обнаружили баг, из-за которого можно потерять несколько часов прогресса

IKarasik IKarasik

Вышедшая Assassin’s Creed Black Flag Resynced получила неприятный баг, который в некоторых случаях может привести к потере нескольких часов игрового прогресса. О проблеме сообщил журналист Game File Стивен Тотило.

По его словам, ошибка возникает, если оставить незавершенной цепочку побочных заданий «Охота на тамплиеров» в Кингстоне, покинуть регион, а затем вернуться к основной сюжетной миссии. В результате сюжетные и побочные квесты могут заблокировать друг друга, что вынудило журналиста потерять около пяти часов прохождения.

В Ubisoft подтвердили, что уже знают о проблеме. Разработчики работают над исправлением, которое выпустят в одном из ближайших обновлений. Пока же игрокам рекомендуют завершать цепочку заданий «Охота на тамплиеров» до продолжения основного сюжета в Кингстоне.

Важные моменты для новичков и комфортного прохождения Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
saa0891

А были бы в играх юбисофт не дебильные контрольные точки а нормальные ручные сейвы можно было бы избежать многих багов я уж не говорю о том что можно было в любой момент еще раз пройти тот или иной квест и т.д.

3
stephenBROP

пиратская игра и без багов. Такое просто невозможно

2
Zick211

Он помоему и был в оригинале такой баг, если не ошибаюсь.

vegas99

Значит сначала проходим все побочки, пылесосим карту и потом приступаем к сюжетке. Тогда бага не будет 😅