В Assassin's Creed Black Flag Resynced переработают секции с Анимусом

В сети появились новые подробности о Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Согласно утекшей презентации проекта, разработчики из Ubisoft решили переработать современные секции с использованием Анимуса и добавить в них новые сюжетные моменты.

Современная линия в серии Assassin’s Creed уже давно вызывает противоречивую реакцию у игроков. Для одних она служит важным связующим элементом между эпохами, а для других — отвлекает от основного игрового процесса. Тем не менее, по данным утечки, в обновленной версии Black Flag разработчики не собираются отказываться от этой составляющей.

В оригинальной игре события современности происходили от лица сотрудника корпорации Abstergo. Игрок исследовал офис компании, выполнял задания за компьютером и постепенно раскрывал детали истории через воспоминания предков. Однако многим фанатам не нравились такие эпизоды, поскольку они прерывали основное пиратское приключение Эдварда Кенуэя.

Согласно презентации, в Black Flag Resynced современная часть будет обновлена. Разработчики утверждают, что теперь она будет сильнее связана с историей самого Эдварда и его внутренними переживания. Новые сцены должны подчеркнуть личный путь героя и его внутренний конфликт, оставаясь при этом частью работы Анимуса.

При этом пока не уточняется, будут ли игроки снова управлять сотрудником Abstergo и появится ли знакомый офис корпорации. Детали структуры современных миссий также остаются неизвестными.

Ранее эта же утечка раскрыла предполагаемую дату выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Также стало известно, что в обновленной версии не будет мультиплеера и дополнительного контента из оригинального релиза. Разработчики, по всей видимости, сосредоточились на обновлении основного одиночного приключения.