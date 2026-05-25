В Assassin's Creed Black Flag Resynced появится новый тип побочных активностей - горящие корабли с сокровищами

Как сообщает аккаунт @AccessTheAnimus, специализирующийся на создании контента, связанного с Assassin's Creed, долгожданный ремейк Assassin's Creed Black Flag с подзаголовком Resynced будет включать новый тип побочных активностей, который до сих пор не был анонсирован.

Как объясняется в сообщении, сопровождающем изображение, эта новая деятельность будет заключаться в абордаже горящих кораблей. Таким образом, когда мы увидим горящее судно во время наших путешествий по Карибскому морю, мы сможем подняться на борт.

Оказавшись внутри, наша цель — найти и забрать все сундуки с сокровищами и ресурсы, спрятанные внутри. Однако у нас ограниченное время, потому что, если мы не покинем корабль до того, как огонь достигнет бочек с порохом, мы окажемся в ловушке взрыва.

Assassin's Creed Black Flag Resynced — это ремейк Assassin's Creed Black Flag 2014 года, действие которой разворачивается в золотую эпоху пиратства. Хотя сюжет останется прежним, игра будет отличаться совершенно новой графикой, новым контентом и миссиями, а также улучшенной боевой системой и системой паркура.

Релиз запланирован на 9 июля 2026 года на PlayStation 5, Xbox One и ПК.