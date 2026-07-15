В Assassin's Creed Black Flag Resynced появится режим "Новая игра+" в одном из обновлений

Assassin's Creed Black Flag Resynced доступна всего несколько дней, поэтому пока рано говорить о подробностях поддержки после запуска. Однако уже есть важное подтверждение: одно из следующих обновлений добавит режим «Новая игра+».

Эта новость поступила непосредственно от Ричарда Найта, директора игры, в интервью YouTube-каналу JorRaptor. Найт не назвал дату релиза, но объяснил, что работа уже началась и что это один из текущих приоритетов команды.

Хорошо, вот что я могу сказать: да, мы работаем над режимом «Новая игра+» прямо сейчас. Это одна из вещей, которые находятся в верхней части нашего списка. Кроме того, мы сделали такой режим для Assassin's Creed Shadows, поэтому это считается для нас функцией с низким риском. Мы все ещё работаем над этим, поэтому я не могу обещать конкретную дату или что-то подобное, но да, мы определённо работаем над этим.

На вопрос о возможных эксклюзивных наградах, которые можно получить в этом режиме, Найт объяснил, что команда все ещё обсуждает детали, но намерена включить интересные призы.

Думаю, внутри компании всё ещё ведутся обсуждения о производстве, о том, что мы можем сделать и сколько времени это займёт. Для каждого предмета, который мы производим, нужен шаблон, а иногда даже такие элементы, как определённый тип ткани — знаете, много всего.

В том же интервью обсуждалась возможность добавления функции повторного прохождения миссий. Эта функция изучалась внутри компании, но, по словам Найта, текущая версия движка Anvil пока не обладает необходимыми технологиями для её поддержки; её реализация потребует значительной дополнительной работы.

Наконец, Найт подтвердил, что костюмы Эцио и Альтаира из прошлого запланированы на будущее обновление, хотя дата выхода пока неизвестна. Он также призвал игроков не предполагать, что ресурсы, обнаруженные в результате анализа данных, попадут в игру, отметив, что файлы разработки часто содержат неиспользуемый или находящийся в процессе создания контент.