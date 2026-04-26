В Assassin's Creed Black Flag Resynced появятся острова из DLC

В ремейке Assassin’s Creed Black Flag Resynced разработчики расширят контент за счёт дополнений из оригинала. Речь идёт о трёх островах из DLC Illustrious Pirates Pack для Assassin’s Creed IV Black Flag:

Чёрный остров

Таинственный остров

Остров Жертв

Эти локации изначально добавляли дополнительные миссии, исследование и немного лора, а теперь, судя по всему, будут встроены прямо в основную игру ремейка, а не вынесены отдельно. Это делает мир Карибского моря более цельным и насыщенным.