Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
В Assassin's Creed Black Flag Resynced появятся острова из DLC

monk70 monk70

В ремейке Assassin’s Creed Black Flag Resynced разработчики расширят контент за счёт дополнений из оригинала. Речь идёт о трёх островах из DLC Illustrious Pirates Pack для Assassin’s Creed IV Black Flag:

  • Чёрный остров
  • Таинственный остров
  • Остров Жертв

Эти локации изначально добавляли дополнительные миссии, исследование и немного лора, а теперь, судя по всему, будут встроены прямо в основную игру ремейка, а не вынесены отдельно. Это делает мир Карибского моря более цельным и насыщенным.

Комментарии:  29
Destroited

Из-за денуво эту поделку надо переиминовать в "red flag"

24
zjkjt

из Эдика сделали педика

16
niko1989

а легендарные корабли?

6
Grazy__Rock

Было бы круто если ещё французов из dlc как третью фракцию

3
WishfulWynne

Отлично значит dlc встроен в ремейк

3
