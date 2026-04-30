В Assassin's Creed Black Flag Resynced убрали любимое фанатами оружие

Пока что Ubisoft при создании Assassin’s Creed Black Flag Resynced, кажется, делает все правильно, и даже уделяет время учёту отзывов сообщества при создании ремейка.

На фоне ажиотажа вокруг этого ремейка команда недавно провела AMA на Reddit, чтобы поделиться ещё большей информацией с сообществом. Хотя позитивный настрой сохраняется, одно конкретное изменение в боевой системе разочаровало фанатов.

На вопрос на Reddit о том, вернётся ли боевая система со скрытыми клинками в том же виде, что и в оригинале, разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced быстро поделились несколько разочаровывающей информацией.

Хотя скрытые клинки будут использоваться Эдвардом в бою, они не будут отдельным выбираемым оружием. Поэтому роль скрытых клинков на этот раз будет гораздо более ограниченной.

По словам креативного директора Пола Фу, скрытые клинки будут использоваться для контекстных убийств после того, как защита противника будет пробита. Похоже, это изменение было внесено, чтобы подчеркнуть, что парные мечи являются основным оружием Эдварда в бою.

Неудивительно, что фанаты отреагировали на это изменение крайне негативно. Многие отметили, что скрытые клинки были важной частью боевой системы Assassin’s Creed 4, и их удаление стало бы ненужным изменением игрового процесса.

Некоторые также просили разработчиков рассмотреть возможность добавления их обратно в игру при релизе или в будущем обновлении.