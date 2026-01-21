В Assassin's Creed IV: Black Flag планировали морской стелс, но в итоге разработчики отказались от этой идеи

Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДэвитт поделился неизвестными ранее деталями разработки нескольких игр серии Assassin's Creed. По его словам, некоторые проекты могли быть реализованы совершенно иначе.

Во время работы над Assassin's Creed 4: Black Flag команда рассматривала более реалистичную систему пиратства, которая превратила бы игру в морской стелс-экшен. В этом варианте пираты должны были избегать столкновений с военными кораблями, нападая только на слабые торговые суда, что соответствовало исторической действительности. Однако в итоге разработчики выбрали более зрелищный подход с масштабными морскими боями и абордажами, несмотря на то, что в реальности пираты предпочитали не сталкиваться с военным флотом.

Так же МакДэвитт раскрыл некоторые особенности Assassin's Creed: Valhalla. По его словам, игровой мир был сознательно наполнен большим количеством римских руин, чем существовало в реальной Британии того периода, для усиления атмосферы. Кроме того, из игры была убрана механика восстановления здоровья за счет убийства домашнего скота. Разработчики предположили, что игроки начнут массово истреблять беззащитных животных для быстрого лечения, что сочли нежелательным поведением.

Сейчас МакДэвитт и его команда работают над Assassin's Creed Codename Hexe, действие которого развернется во времена охоты на ведьм в Европе. Детали этой игры нарративный директор пока не раскрывает.