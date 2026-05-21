В Black Flag Resynced появятся 8 новых миссий на 6 часов в эндгейме

Во время недавней презентации Assassin's Creed Black Flag Resynced у журналистов была возможность поговорить с некоторыми разработчиками из Ubisoft Singapore об игре. Именно из этих интервью стало известно о восьми новых миссиях для финальной стадии игры, которые будут добавлены в сюжет Assassin's Creed Black Flag в рамках ремейка Resynced.

В частности, в этих совершенно новых финальных миссиях главный герой Эдвард Кенуэй сразится с историческим охотником на пиратов Робертом Миллером. По словам директора игры Ричарда Найта, эти миссии добавят глубины повествованию о Чёрной Бороде в Black Flag, особенно в отношении того, как заканчивается его история в игре и почему она заканчивается именно так.

Эти дополнительные миссии в финале дают нам возможность разрешить этот вопрос. Например, „Что там произошло?“ Можем ли мы проследить эти небольшие сюжетные линии, чтобы у вас был более полный опыт, если вы решите пойти по этому пути? Но вы все равно можете пройти ту же эпическую сагу об Эдварде так же, как и раньше, потому что эти миссии в финале происходят после завершения оригинальной истории.

Эти финальные миссии — не единственный новый контент, добавленный в Black Flag в этом ремейке. Креативный директор Пол Фу рассказал, что есть новые побочные миссии и новые острова для исследования. Кроме того, есть «новые финальные миссии для любимых персонажей». Фу утверждает, что если сложить весь новый контент в Black Flag Resynced, то получится около 6 часов дополнительного игрового времени.

Продолжительность основной игры варьируется в зависимости от игрока. Обычно она занимает от 15 до 40 часов, в значительной степени завися от того, насколько активно вы взаимодействуете с открытым миром. Поскольку теперь он полностью бесшовный, игроки могут отправиться куда угодно. Некоторые могут просто часами заниматься пиратской механикой. Что касается нового контента, то Resynced добавляет около 6 часов игрового времени за счёт новых квестов, квестов офицеров и подобных занятий. Мы также добавили глубокий уровень детализации в мир, поэтому надеемся, что игроки проведут в игре гораздо больше времени, чем эти 6 часов.

Assassin's Creed Black Flag Resynced выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 9 июля.