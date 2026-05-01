В Black Flag Resynced вернутся китобойный промысел и легендарные корабли, а также появится автопилот для Галки

Разработчики Assassin's Creed Black Flag Resynced подтвердили возвращение множества функций в ремейк популярной пиратской игры от Ubisoft, таких как китобойный промысел, погружение с водолазным колоколом, легендарные корабли и барные игры, а также представили несколько новых дополнений, таких как возможность поставить свой пиратский корабль на автопилот.

Эти функции обсуждались в недавно завершившейся сессии вопросов и ответов на Reddit с креативным директором Black Flag Resynced Полом Фу и игровым директором Ричардом Найтом.

На вопрос о том, будут ли возвращены все побочные занятия из оригинальной Black Flag, включая охоту на китов и акул, а также погружение с водолазным колоколом, Фу подтвердил, что они будут «все доступны». Игры в баре также будут представлены так же, как и в оригинальной игре — хорошая новость для поклонников шашек.

Элитные легендарные корабли Black Flag, конечно же, тоже будут включены, и «сражаться с ними так же жестоко, как и всегда», — сказал Найт.

Мы поделимся дополнительной информацией о легендарных кораблях в подробном обзоре военно-морского флота в конце мая.

Кстати, о дополнительном военно-морском контенте: Найт подтвердил, что мобильная мини-игра по управлению флотом из оригинальной Black Flag, «Флот Кенуэя», будет полностью работоспособна.

Флот Кенуэя теперь встроен в Black Flag Resynced, и к нему можно получить доступ либо через Убежище, либо через капитанскую каюту — телефон не нужен!

На вопрос о том, будут ли в игре онлайн-события, например, появление белых китов, Найт отметил, что подобные события «в этот раз уже встроены в игру, но есть и онлайн-контент в виде аномалий как это было ранее в Assassin's Creed Shadows».

Заметным нововведением стала способность «Следопыт» для корабля «Галка» — так что «теперь корабль поддерживает автопилот», — отметил Найт. Эта способность уже была включена в серию ранее, когда игроки находятся верхом на лошади, позволяя двигаться к цели или контрольной точке без ручного управления.

Однако руки Эдварда должны оставаться у штурвала. Никогда не знаешь, когда может последовать атака.

Среди других подтверждённых особенностей Black Flag Resynced — возвращение механики социального скрытного перемещения, возможность переназначения кнопок управления и классическая система розыска из оригинала, в которой охотники за пиратами преследуют вас, если ваш уровень розыска становится слишком высоким. Все оригинальные костюмы также возвращаются.

Assassin's Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.