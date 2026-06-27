В новом ролике ремейка Assassin's Creed: Black Flag показали обновлённый вид Гаваны

Как и подобает хорошему ремейку, Assassin's Creed: Black Flag Resynced будет включать в себя обновлённую версию Гаваны, первого города, который игроки посещают во время приключения, и который Ubisoft сочла хорошей идеей представить в подробном видео, опубликованном IGN.

В видеоролике ведущий дизайнер уровней Жан Страчен объясняет, что локация была полностью перестроена с использованием технических возможностей нового движка Anvil Engine, и, сохранив ту же структуру, в результате получилась более детализированная, живая и динамичная локация, населённая многочисленными NPC с контекстным поведением.

Black Flag Resynced может похвастаться более сложным циклом смены дня и ночи и новой динамической погодой, которые помогают придать улицам Гаваны поистине неповторимую атмосферу, особенно в вечерние часы, а атмосферные явления, такие как дождь и ветер, делают весь игровой мир более правдоподобным.

Выход Assassin's Creed: Black Flag Resynced на ПК, PS5 и Xbox Series X|S состоится 9 июля. Игра предложит не только переработанную графику, но и целый ряд улучшений игрового процесса, о которых ведущий дизайнер уровней рассказал в видео.

От более быстрого и плавного паркура до дротиков со снотворным, от дымовых шашек до орлиного зрения, от контрактов на убийства до боевой системы, которая была улучшена в нескольких аспектах в ремейке, — новых возможностей предостаточно.