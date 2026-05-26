В оригинальной Black Flag Эдвард Кенуэй был безжалостным убийцей, и Resynced сохранит тот же дух

В июле Assassin's Creed: Black Flag Resynced вернёт историю Эдварда Кенуэя на наши экраны. Похоже, сюжет не был изменен: он останется безжалостным убийцей. Команда разработчиков работала над улучшением развития главного героя, который в начале приключения значительно отличается от архетипа героя.

В интервью GamesRadar+ директор проекта Ричард Найт подробно рассказал об этом:

В оригинальной истории Эдвард — безжалостный убийца. Моральная эволюция персонажа остаётся центральным элементом ремейка: «Он заключает сделки с тамплиерами, принимает заказы за деньги, совершает все эти плохие поступки, а затем, в конце концов, становится героическим и выдающимся персонажем. В оригинальной игре это было показано идеально, и мы не хотим это менять.

Главная цель проекта — воссоздать механику, позволяющую пирату и убийце слиться воедино, адаптировав её к стандартам современных частей франшизы, таких как Assassin's Creed Mirage и Assassin's Creed Shadows. Внедряя очевидные технические и геймплейные улучшения, разработчики подтвердили своё намерение сохранить идентичность оригинального произведения.

Для нас важно сохранить тот же дух и суть Эдварда, рассказать ту же основную историю, но с большей точностью и в современном игровом процессе.

Помимо графического обновления, Black Flag Resynced также предложит дополнения к сценарию. Команда взяла, разработала и завершила некоторые сюжетные идеи, задуманные во время разработки оригинала, которые не попали в игру, тем самым расширив общий масштаб приключения.