В последнем обновлении Assassin's Creed Shadows обнаружили возможное название ремейка Black Flag

Датамайнер thequaliti сообщил о том, что в файлах последнего обновления игры Assassin's Creed Shadows присутствует возможное название предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.
По его словам, он обнаружил в файлах игры упоминание Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Учитывая, что Ubisoft ранее анонсировала планы по перевыпуску нескольких классических игр серии, высока вероятность, что все они будут использовать в названии приставку Resynced, что идеально соответствует лору Анимуса.
Примечательно, что в названии отсутствует римская цифра IV - вероятно, это сознательное решение издателя, чтобы избежать путаницы у новых игроков, которые могут решить, что для понимания сюжета требуется знакомство с предыдущими тремя частями.
По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз ремейка запланирован на март 2026 года. Официальный анонс ремейка может состояться уже в декабре на церемонии The Game Awards 2025.
Ну если в ремейке выкинут ветку с нашим временем и сбором qr кодов, то тогда прежние игры проходить не надо, гребите лопатой деньги как за новый тайтл (но не трогайте шанти)
