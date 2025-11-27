В последнем обновлении Assassin's Creed Shadows обнаружили возможное название ремейка Black Flag

Датамайнер thequaliti сообщил о том, что в файлах последнего обновления игры Assassin's Creed Shadows присутствует возможное название предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

По его словам, он обнаружил в файлах игры упоминание Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Учитывая, что Ubisoft ранее анонсировала планы по перевыпуску нескольких классических игр серии, высока вероятность, что все они будут использовать в названии приставку Resynced, что идеально соответствует лору Анимуса.

Примечательно, что в названии отсутствует римская цифра IV - вероятно, это сознательное решение издателя, чтобы избежать путаницы у новых игроков, которые могут решить, что для понимания сюжета требуется знакомство с предыдущими тремя частями.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз ремейка запланирован на март 2026 года. Официальный анонс ремейка может состояться уже в декабре на церемонии The Game Awards 2025.