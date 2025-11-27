ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 837 оценок

В последнем обновлении Assassin's Creed Shadows обнаружили возможное название ремейка Black Flag

AceTheKing AceTheKing

Датамайнер thequaliti сообщил о том, что в файлах последнего обновления игры Assassin's Creed Shadows присутствует возможное название предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag.

По его словам, он обнаружил в файлах игры упоминание Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Учитывая, что Ubisoft ранее анонсировала планы по перевыпуску нескольких классических игр серии, высока вероятность, что все они будут использовать в названии приставку Resynced, что идеально соответствует лору Анимуса.

Примечательно, что в названии отсутствует римская цифра IV - вероятно, это сознательное решение издателя, чтобы избежать путаницы у новых игроков, которые могут решить, что для понимания сюжета требуется знакомство с предыдущими тремя частями.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз ремейка запланирован на март 2026 года. Официальный анонс ремейка может состояться уже в декабре на церемонии The Game Awards 2025.

21
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Tommy451

Возможное название - Black Fag

7
Rama0512

Или african fag, а героя с англичанина заменят на негра. учитывая какой ремейк принца Персии делают, от юбиков только такое и ждешь.

3
A.Frost

Ну если в ремейке выкинут ветку с нашим временем и сбором qr кодов, то тогда прежние игры проходить не надо, гребите лопатой деньги как за новый тайтл (но не трогайте шанти)

5
Wokedead

Assassin's Creed Black Microtransaction

+ DLC Assassin's Creed Black Pay-to-win

4
Dinozavrus

не не будет Assassin's Creed 4: Nigga Flag

1
ZAUSA

Ой, ну лишь бы нe "Assassin's Creed IV: Black Flag Remake", чтобы не было как какой-нибудь "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered". Ужас же...

3
Аристов--Черный

Assassin’s Creed Black Flag Сastrated Edition

3
Punisher1

Вполне возможно

2
Moorchik

Название ремейка? Хмм, дайте ка угадаю... "Black Flag Remake"?

1
Splatterhouse

black flag remake?))))

1