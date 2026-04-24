В релизной версии Assassin's Creed: Black Flag Resynced будет кровь, социальный стелс и меньше визуальных эффектов в бою

После вчерашнего показа Assassin's Creed: Black Flag Resynced у игроков возникли определенные опасения касательно отсутствия в трейлере крови и наличия чересчур сильных визуальных эффектов во время боя.

Продюсер игры Джастин Энг поспешил заявить, что несмотря на то, что крови в трейлере не было, в релизной версии она обязательно будет. Социальный стелс, несмотря на отсутствие в анонсе, тоже никуда не денется. Энг также отметил, что визуальные (вспышки при парировании) и звуковые эффекты во время боя уменьшат на основе собранных отзывов.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.