Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
В релизной версии Assassin's Creed: Black Flag Resynced будет кровь, социальный стелс и меньше визуальных эффектов в бою

AceTheKing AceTheKing

После вчерашнего показа Assassin's Creed: Black Flag Resynced у игроков возникли определенные опасения касательно отсутствия в трейлере крови и наличия чересчур сильных визуальных эффектов во время боя.

Продюсер игры Джастин Энг поспешил заявить, что несмотря на то, что крови в трейлере не было, в релизной версии она обязательно будет. Социальный стелс, несмотря на отсутствие в анонсе, тоже никуда не денется. Энг также отметил, что визуальные (вспышки при парировании) и звуковые эффекты во время боя уменьшат на основе собранных отзывов.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:
Destroited
Ubisoft: в релизной версии Assassin's Creed: Black Flag Resynced будет кровь

из глаз тех кто эту беременную денувой поделку купил

Just_a_guy

Сейчас набежит секта альтернативно одарённых клоунов и начнёт визжать, размазывая сопли: «Эта ни римейк, эта римастер, патаму што графика не как в жизни!!!» и «60 доларов дорага, надо за долар раздавать!!!»

FumblingLysanias
меньше визуальных эффектов во время боя -

Ну кто-то разумный обратил внимание разрабов на "кринжовые" искорки во время боя.И в целом 60$ за ремастер,а не ремейк да ещё и "дерьмуво" - удачи...

ApprovingVulpes

Уже боятся кровь показать..

CommunicativeDorn

Отлично.Вспышки явно лишние были.

