В ремейке Assassin's Creed: Black Flag не будет мультиплеера или DLC. Ubisoft уже работает над ремейком еще одной части

Очередная утечка информации об ожидаемом ремейке пиратского экшена — Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Несмотря на то что до официального показа игры остается совсем немного, подробности о грядущем хите продолжают утекать в сеть.

Как сообщает издание Insider Gaming, будущий ремейк останется без мультиплеерного режима и не получит классических сюжетных DLC, таких как, например, «Крик свободы». Ubisoft приняла решение сфокусировать внимание игроков исключительно на одиночном сюжетном приключении, посвященном похождениям бравого Эдварда Кенуэя.

Игра позиционируется как "чистое, ориентированное на историю приключение", а разработчики полностью сосредоточатся на улучшении сюжетной линии.

— утверждает инсайдер Том Хендерсон.

Сообщается, что оригинальный контент DLC не просто забыт, его фрагменты в той или иной форме могли быть органично переработаны и встроены в свежую кампанию. Кроме того, несмотря на потенциальный финансовый успех грядущего переиздания, студия, судя по всему, в будущем не планирует выпускать для проекта вообще никаких DLC. Если у вас всё же появится желание вернуться к старому дополнительному контенту — не волнуйтесь, все DLC оригинальной Black Flag 2013 года останутся полностью доступными.

Как отмечают авторы утечки, разработчики надеются на кассовый успех переиздания и, как следствие, дают зеленый свет разработке как минимум еще одному секретному ремейку классической игры франшизы. Многие убеждены, что обновленную версию получит культовая первая часть Assassin's Creed.

Для самых нетерпеливых напоминаем, что вы уже можете посмотреть на часть этих визуальных апгрейдов и новый дизайн Эдварда — совсем недавно в сеть слили качественные кинематографические кадры прямиком из будущего дебютного ролика

Все оставшиеся тайны пиратского ремейка, включая геймплей и расширения открытого мира, раскроются во время официальной презентации, которая пройдет в рамках прямого эфира от самой Ubisoft. Датой официального отплытия Assassin’s Creed Black Flag Resynced называется уже грядущее лето — 9 июля 2026 года.