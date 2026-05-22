В ремейке Assassin's Creed Black Flag не будет новых легендарных кораблей

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced готовят масштабное обновление графики, новую боевую систему на мечах и возможность нанять трех уникальных офицеров. Несмотря на обилие мелких улучшений, авторы ремейка решили не расширять список легендарных кораблей — главных и самых опасных боссов оригинальной игры 2013 года.
В оригинале эти суда 75-го уровня бросали игрокам серьезный вызов: бронированный La Dama Negra, таранный El Impoluto, воюющие в паре HMS Fearless и HMS Royal Sovereign, а также скрывающийся в тумане HMS Prince. Позже Ubisoft развила эту механику до полноценных мифических боссов (как в Valhalla), однако игровой директор Ричард Найт подтвердил, что в ремейке состав боссов останется прежним:
У нас по-прежнему осталась та самая оригинальная пятерка. В игре есть еще один действительно грозный корабль, о котором я не буду упоминать, но все эти ребята на месте.
Также Найт прокомментировал отсутствие в ремейке знаменитого сюжетного дополнения Freedom Cry («Крик свободы») об Адевале. На данный момент студия полностью сфокусирована на истории Эдварда Кенуэя, но авторы не исключают, что в будущем DLC может вернуться:
Франшиза Assassin’s Creed в целом полна таких захватывающих историй и персонажей, так что, я думаю, никогда нельзя ничего исключать. Но сейчас мы действительно надеемся, что сможем дать вам все, чего вы хотели от истории Эдварда, а там посмотрим, что принесет будущее.
Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
перевожу на понятный - купите, если нас устроят бабки и выручка, то как собакам кинем вам за доп плату выпилинное длц, если не устроят - идите нафиг
Как будто их кто проходил, для меня это самый худший Assassin, в мире ничего не делал, потому что все однотипно и неинтересно 🥱🥱. Сюжет обычный и поверхностный, персонажи никакие, просто пробежал сюжетку и все. Даже бои на кораблях ниочем, в Одиссее они были лучше реализованны. Все что зашло это бои на двух мечах и Черная Борода
Сейчас у Ubisoft не хорошие времена чтобы отказаться от дешевых (DLC): компания зафиксировала убыток, превышающий 1,3 миллиарда евро, и не ожидает скорого возвращения к прибыльности.
очень жаль но может потом добавят
Я наверное один из немногих, кто вообще не охотился на эти легендарные кораблики. Один из них разок затопил и на этом всё. Не знаю, как оно будет в ремейке, но я чую здесь тоже особого смысла за ними охотиться не будет. Точка.