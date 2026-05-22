В ремейке Assassin's Creed Black Flag не будет новых легендарных кораблей

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced готовят масштабное обновление графики, новую боевую систему на мечах и возможность нанять трех уникальных офицеров. Несмотря на обилие мелких улучшений, авторы ремейка решили не расширять список легендарных кораблей — главных и самых опасных боссов оригинальной игры 2013 года.

В оригинале эти суда 75-го уровня бросали игрокам серьезный вызов: бронированный La Dama Negra, таранный El Impoluto, воюющие в паре HMS Fearless и HMS Royal Sovereign, а также скрывающийся в тумане HMS Prince. Позже Ubisoft развила эту механику до полноценных мифических боссов (как в Valhalla), однако игровой директор Ричард Найт подтвердил, что в ремейке состав боссов останется прежним:

У нас по-прежнему осталась та самая оригинальная пятерка. В игре есть еще один действительно грозный корабль, о котором я не буду упоминать, но все эти ребята на месте.

Также Найт прокомментировал отсутствие в ремейке знаменитого сюжетного дополнения Freedom Cry («Крик свободы») об Адевале. На данный момент студия полностью сфокусирована на истории Эдварда Кенуэя, но авторы не исключают, что в будущем DLC может вернуться:

Франшиза Assassin’s Creed в целом полна таких захватывающих историй и персонажей, так что, я думаю, никогда нельзя ничего исключать. Но сейчас мы действительно надеемся, что сможем дать вам все, чего вы хотели от истории Эдварда, а там посмотрим, что принесет будущее.

Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.