В ремейке Assassin's Creed Black Flag враги начнут подстраиваться под стиль игрока

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced раскрыли подробности обновлённой боевой системы, сделав акцент на более динамичных и непредсказуемых сражениях. Одним из ключевых нововведений станут адаптивные противники, способные реагировать на повторяющиеся действия игрока.

Если постоянно использовать одни и те же приёмы, враги начнут менять поведение: например, перестанут поддаваться на парирование или будут уклоняться от частых атак. Таким образом, игрокам придётся комбинировать разные стили боя и использовать весь арсенал доступных приёмов.

Система добиваний также получила развитие. Теперь доступны различные способы завершения атаки — от скрытых клинков до ударов о стены или атак по поверженным противникам. Окружение при этом играет важную роль: можно использовать узкие проходы, высоту или взрывоопасные объекты, чтобы получить преимущество.

Дополнительно в игре появятся новые типы атак, включая усиленные удары и уклонения с контратакой, а также переработанные особенности оружия. Разные виды клинков и огнестрела будут по-разному влиять на стиль ведения боя.

Не обошлось и без новых типов врагов. Некоторые из них смогут блокировать стандартные добивания, другие — проводить мощные атаки, которые нельзя парировать. Всё это должно заставить игроков чаще менять тактику и внимательнее подходить к каждому бою.