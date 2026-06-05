В ремейке Black Flag главный герой сможет гладить кошек, обезьян и даже коров

Assassin's Creed Black Flag Resynced, ремейк культовой части 2013 года, которая вывела серию на неизведанные просторы, выйдет на ПК и консолях текущего поколения 9 июля. Ubisoft не только воссоздала и модернизировала любимую игру, но и обогатила её новыми функциями.

Компания официально представила новое видео, демонстрирующее функцию поглаживания животных. В ролике Эдвард Кенуэй взаимодействует с различными животными — кошкой, обезьяной и даже коровой. Очевидно, это не все обитатели фауны Карибов, к которым главный герой сможет проявить свою ласку.