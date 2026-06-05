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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 184 оценки

В ремейке Black Flag главный герой сможет гладить кошек, обезьян и даже коров

monk70 monk70

Assassin's Creed Black Flag Resynced, ремейк культовой части 2013 года, которая вывела серию на неизведанные просторы, выйдет на ПК и консолях текущего поколения 9 июля. Ubisoft не только воссоздала и модернизировала любимую игру, но и обогатила её новыми функциями.

Компания официально представила новое видео, демонстрирующее функцию поглаживания животных. В ролике Эдвард Кенуэй взаимодействует с различными животными — кошкой, обезьяной и даже коровой. Очевидно, это не все обитатели фауны Карибов, к которым главный герой сможет проявить свою ласку.

20
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Sadvald

И...гусей.

5
Шрек vs Clair Obser 33

Зачем? Для чего?

4
Dart_Zero

эти новости по блэк флагу всё больше и больше похожи на новости по "хламу зеленой куйни". Че дальше? Кэнуэй сможет упасть с лестинцы и пёрнуть? Тоже новость напишите?

4
RoboB

Теперь можно играть.

3
BrokVud

Ну и что это за пират такой? Срамота!))

2
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