В ремейке Black Flag отказались от событий в современности, потому что история Дезмонда больше не актуальна

Как известно, ремейк культового пиратского приключения Assassin’s Creed IV: Black Flag, получивший подзаголовок Resynced, выйдет без оригинальных сцен в офисе "Абстерго Энтертейнмент". В новом интервью порталу GamesRadar+ геймдиректор проекта Ричард Найт объяснил, что команда с самого начала не хотела делать ремейк "один в один". По словам Найта, в 2013 году игрокам жизненно важно было знать, что случилось с друзьями Дезмонда после финала третьей части. Однако спустя более чем десять лет и десяток игр серии эта сюжетная линия уже не актуальна.

Вместо прогулок по коридорам "Абстерго" с iPad в руках, разработчики вводят в Resynced систему "разломов". Это опциональные "что, если-сценарии", которые, по словам Найта, не вырывают игрока из шкуры пирата и ассасина Эдварда Кенуэя.

Мы хотели продолжить сюжетные линии из Shadows, но при этом сделать так, чтобы все было напрямую связано с игрой за Эдварда. Поэтому мы придумали четыре разлома со сценариями "что, если". Вы можете найти их по желанию, а можете игнорировать и оставаться просто пиратом и ассасином. Главное - даже когда вы лезете в эти современные сцены, вы не выпадаете из игры: вы все еще проходите Black Flag Resynced и приключение Эдварда, и у вас нет ощущения, что вы отвлеклись на несколько часов.

При этом команда признает, что многие линии оригинального современного сюжета попросту заглохли или завели в тупик, и их включение только запутало бы новичков, пришедших в серию после Assassin’s Creed Origins. Вместо этого авторы сосредоточатся на расширении пиратской составляющей: добавлении нового контента и проработке сюжетных нитей, на которые у создателей оригинальной игры не хватило времени.

Вы все еще можете поиграть в оригинальный Black Flag. Но наша версия - это Assassin’s Creed после Shadows. Аутентичный, но переосмысленный пересказ.