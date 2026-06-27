В сеть просочились первые 30 минут Assassin's Creed Black Flag Resynced

До выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced 9 июля осталось всего несколько недель, и, как это частно бывает в последнее время, произошла утечка. В частности, первые 30 минут ремейка Black Flag просочились на китайский сайт Bilibili.

Первые 30 минут Assassin’s Creed Black Flag Resynced в основном проходят так, как и ожидалось, но из ранних кадров можно почерпнуть некоторую новую информацию. Например, хотя ремейк Assassin’s Creed Black Flag явно получил обновленную современную графику и боевую систему, он, похоже, остается довольно точным переосмыслением классической игры 2013 года. По крайней мере, так выглядит первый час игры.

Вот что стало известно из первых 30 минут Assassin’s Creed Black Flag Resynced: