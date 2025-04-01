В сеть просочился якобы первый скриншот ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

В сети появилось изображение, которое, как утверждается, является первым скриншотом из ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag. Скриншот был опубликован пользователем @TheHiddenOneAC, который утверждает, что получил его анонимно от источника внутри Ubisoft. Однако проверить достоверность этого изображения крайне сложно, а учитывая, что сегодня 1 апреля, стоит относиться к этой утечке с определённой долей скептицизма.
На снимке запечатлён уровень разработки, подписанный как Dev_Build_0425_HavanaScene. Можно предположить, что речь идёт о сцене, воссоздающей Гавану – один из ключевых городов оригинального Black Flag. Архитектура зданий действительно напоминает испанские колониальные постройки XVIII века, однако некоторые пользователи уже усомнились в подлинности кадра.
Так, комментатор @broodierEagle обратил внимание на странности в структуре зданий и балконов, предполагая, что это может быть сгенерированное изображение. В то же время @TheHiddenOneAC предположил, что объект мог быть передвигаем разработчиком в момент съёмки, что объяснило бы возможные визуальные несоответствия.
Если предположить, что изображение действительно связано с ремейком Black Flag, оно подтверждает, что игра находится в активной разработке и может использовать современный движок. Согласно предыдущим утечкам от надёжного инсайдера Тома Хендерсона, ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag разрабатывается на базе движка Anvil Pipeline и, вероятно, выйдет не раньше 2026 года.
Однако Ubisoft до сих пор официально не подтверждала существование проекта, и пока все подобные утечки остаются лишь слухами. Будет ли этот ремейк реальностью или останется только предметом фанатских мечтаний – покажет время.
Сколько лет прошло, а у Вована все еще работа есть. Рад за него, его фотки с качеством бесценны, лучший инсайдер всего интернета.
разрывная🤣👍
Слезай Плотва )
Скрины в новости плохого качества.Это на 570GTX
красиво
Как же сейчас это вырвиглазно смотрится. Через пять метров уже лоды в 2D-текстурку 144p превращаются
ну так х360 и пс3, под которые делали тогда игры, начинкой не отличались в лучшую сторону
Сейчас тоже самое ничего не поменялось в новых играх
Сейчас наниты везде
Вопрос: для чего?! Всё и так нормально работает. Лучше бы новое что нибудь придумали.
Не согласен, я бы с удовольствием поиграл в ремейк Черного флага
первой больше нужен, особенно хардкорсть некоторых заданий выбивает
Они денег хотят а мозгов нету
Раза 3 начинал проходить ,после часов 5 игры всегда забрасывал.Душнила почему то.
Сам ты отсосин в 4 ствола блэк нигер эдишн
Видимо после провального блм-отсоссина они только и могут что ремейки делать!
гта вайс сити?
до выхода гта 5 и то фейки качественнее делали
А точно ремейк будет, обычно тупо теней накинут и контраст повысят и с вас фул прайс
От создателей "Бетезда создает ремейк Обливиона и вот-вот покажет, надо только подождать" и от создателей "ХЛ3 анонсируют на гейм эвордс"
Утечки вызывают интерес, но требуют официального подтверждения разработчиков.
ну во первых ремастер, а не ремейк, а во вторых я более чем уверен, что это будет ремейк аля AC3, где умудрились зафакапить гамму и освещение, прохожу прямо сейчас и просто не пойму, какая работа была проделана, кроме порчи того, что и так работало
Я очень надеюсь что AC4 не будет горе-ремастером, как то что они сделали с 2 и 3 частями
Не знаю по скриншоту выглядит как оригинал скорее всего речь тут идет о ремастере просто подтянут графику и все как в ремастере AC3
Я не думаю что юбики делают ремейк 4ки это именно ремастер дабы срубить бабла
А те кто думают что будет ремейк на новом движке ох наивные вы люди с тройкой тоже говорили что ремейк а в итоге ремастер
Ну и да сегодня 1 апреля так что да
А выглядит будто обычная игра с 2014 года.
И что поменялось?.)
На Юнити ремейк делают? Интерфейс 100% Юнити)
Такое ощущение, что и тот и тот скриншоты, это всё оригинал игры, первый число архитектура без наполнения и шейдеров, а второй уже готовый вариант. Просто как-то смотрится точь в точь как в оригинале и гамма, и графика.
как говорил классик"Фрукт-фрукт, сиська-сиська", даже если и ремейк, чёт не вижу кардинальной разницы
Отсосин 4 блэк шлак