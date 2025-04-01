В сеть просочился якобы первый скриншот ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

В сети появилось изображение, которое, как утверждается, является первым скриншотом из ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag. Скриншот был опубликован пользователем @TheHiddenOneAC, который утверждает, что получил его анонимно от источника внутри Ubisoft. Однако проверить достоверность этого изображения крайне сложно, а учитывая, что сегодня 1 апреля, стоит относиться к этой утечке с определённой долей скептицизма.

На снимке запечатлён уровень разработки, подписанный как Dev_Build_0425_HavanaScene. Можно предположить, что речь идёт о сцене, воссоздающей Гавану – один из ключевых городов оригинального Black Flag. Архитектура зданий действительно напоминает испанские колониальные постройки XVIII века, однако некоторые пользователи уже усомнились в подлинности кадра.

Так, комментатор @broodierEagle обратил внимание на странности в структуре зданий и балконов, предполагая, что это может быть сгенерированное изображение. В то же время @TheHiddenOneAC предположил, что объект мог быть передвигаем разработчиком в момент съёмки, что объяснило бы возможные визуальные несоответствия.

Если предположить, что изображение действительно связано с ремейком Black Flag, оно подтверждает, что игра находится в активной разработке и может использовать современный движок. Согласно предыдущим утечкам от надёжного инсайдера Тома Хендерсона, ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag разрабатывается на базе движка Anvil Pipeline и, вероятно, выйдет не раньше 2026 года.

Однако Ubisoft до сих пор официально не подтверждала существование проекта, и пока все подобные утечки остаются лишь слухами. Будет ли этот ремейк реальностью или останется только предметом фанатских мечтаний – покажет время.