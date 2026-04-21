В сеть слили кадры дебютного трейлера Assassin's Creed: Black Flag Resynced - детализированные виды городов

Ожидаемая дата релиза Assassin's Creed: Black Flag Resynced уже давно не является секретом. И хотя мы уже успели привыкнуть к постоянным утечкам, кажется, что французское издательство пробило очередное дно конфиденциальности... Поток утечек из Ubisoft продолжает литься как вода из пробоины в днище корабля. Запланированный на этой неделе анонс проекта с каждым днём теряет интригу, ведь теперь интернет полнится полноценными кадрами геймплея.

Сегодня утром в сеть просочились реальные скриншоты прямо из дебютного трейлера, длительность которого, согласно счетчикам интерфейса на одном из скриншотов плеера, должна составить 2 минуты и 4 секунды. Первые кадры, попавшие в широкий доступ, позволяют своими глазами оценить беспрецедентный масштаб грядущей реконструкции пиратской классики. Изображения, демонстрирующие обновленного Эдварда Кенуэя, прославленного пирата Черную Бороду, детализированные виды городов с живой массовкой и величественную пиратскую бухту с бирюзовой водой Карибского моря. В подписи к плееру также четко сказано, что трейлер демонстрирует «смесь рабочей версии геймплея и кинематографических вставок на движке».

Ну а в добавок к этому был опубликован небольшой фрагмент из будущего трейлера игры:

Энтузиасты на форумах отмечают, что текущее графическое исполнение выглядит настолько же феноменально и кинематографично, каким в свое время был дорогущий постановочный CGI-ролик, предваряющий релиз оригинальной игры в далеком 2013 году. У многих сложилось ощущение, что весь трейлер является покадровым ремейком того самого классического тизера, созданным исключительно силами обновленного движка. Кто-то даже в шутку отметил, что если ностальгические фильтры памяти сдуть, Black Flag Resynced действительно выглядит так, «как в памяти геймеров выглядела оригинальная игра десятилетие назад».

Наряду со скриншотами, журналисты и датамайнеры обратили внимание на исходные файлы официального тизер-сайта, в метаданных которого упоминаются ключевые игровые регионы: от острова Пинос до Большого Каймана, Кастильо-де-Агуа и Сан-Хуана. Известный инсайдер Том Хендерсон, первым сливший летнюю дату релиза, дополнил этот поток информации кратким, но обнадеживающим заявлением. Он опроверг ранние слухи о том, что студия может превратить ремейк в полноценную «душно» масштабную Action-RPG с обилием гринда. Журналист заверил, что Black Flag Resynced останется верен корням, представляя собой насыщенное, «сюжетно-ориентированное сольное приключение», опирающееся в первую очередь на героев.

Если не произойдет дальнейших утечек, официально первый показ Assassin's Creed: Black Flag Resynced мы сможем увидеть уже на этой неделе, а полноценный запуск состоится уже в июле 2026 года.