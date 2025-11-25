В сети нашли первое прямое указание на ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Пользователи сети обратили внимание на LinkedIn-профиль одной из сотрудниц Ubisoft Singapore — менеджера по проекту Фуи Юнг Чан. В нем напрямую указано, что в обязанности девушки входило использование движка Anvil при разработке ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag.
Описание профиля Фуи Юнг Чан, которая работает менеджером по проекту в Ubisoft Singapore с января 2024 года
Ранее геймеры уже замечали намеки на ремейк Black Flag в LinkedIn-профилях разработчиков. Например, у дизайнера персонажей Ubisoft Montreal Кристиана Педена, который трудился художником раскадровок в Assassin’s Creed Obsidian — именно это рабочее название носит переосмысление четвертой части, если верить надежному инсайдеру Тому Хендерсону.
Портал Insider Gaming уверен, что ремейк Black Flag выйдет с 23 по 27 марта 2026 года. По крайней мере, сама Ubisoft объявила, что до 31 марта выпустит неанонсированную игру.
Скриншот Assassin’s Creed 4: Black Flag
Слухи о работе над переосмыслением четвертой части серии ходят уже давно. Например, еще в 2023 году источники портала Kotaku заявили, что основным разработчиком ремейка Black Flag выступит Ubisoft Singapore — автор многострадальной Skull and Bones. Это же подтвердил и Том Хендерсон, который позже раскрыл, что игру разрабатывают на улучшенной версии движка Anvil.
В начале 2025 года портал MP1st изучил профиль бывшего сотрудника студии Virtuos, ранее слившего подробности тогда еще не анонсированного ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. Журналисты нашли намеки на новые механики в ремейке Assassin’s Creed 4 — в боевой системе и симуляции дикой природы. Летом 2025-го в версию игры в Steam добавили и некоторые настройки, которых не было в оригинале.
А в конце июня 2025 года актер Мэтт Райан (сериал «Константин»), озвучивший главного героя Эдварда Кенуэя в Black Flag, намекнул, что фанатам придется вновь пройти четвертую часть серии. Позже он заявил, что Ubisoft пригрозила ему судом за разглашение информации.
Скриншот Assassin’s Creed 4: Black Flag
Assassin's Creed 4 Black Flag вышла осенью 2013 года. Это приключенческий экшен про пирата-ассасина Эдварда Кенуэя, в котором игрок исследует Карибы XVIII века. Игра сочетает морские сражения, абордажи и классический паркур серии.
В начале октября бывший главный редактор Kotaku Стивен Тотило сообщил, что Ubisoft отменила другую неанонсированную Assassin’s Creed. Действие проекта под кодовым названием Scarlet должно было развернуться в период после Гражданской войны в США, а героем выступал чернокожий бывший раб. По данным Тотило и Тома Хендерсона, игра должна была стать следующей основной частью серии.
Прощай, симпатичная Энн. Трансформеры в Юбиках не позволят тебе радовать наши глаза своей красотой.
Главное чтобы норм работала на картах от Красных и наверное от Синих.
Потому что сейчас норм играть только на Зелёных.
Анонса походу небудет выпустят как это было с Обливион недавним
Анонс на ТГА.
Лучше бы первую часть
Да нафиг? Это неплохая технодемка, но кто захочет ее сейчас перепройти?
Игра классная. Ремейк было бы не плохо. Но вот эта туманная фразочка, " работа над переосмыслением" —очень настораживает!
Там самое печальное, что из игры делают РПГ.
Тогда нахер это всё.
просто обновите графику и все! Больше ничего не надо
желательно бы переработать миссии с прослушкой, а то их что то многовато