В сети нашли первое прямое указание на ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Пользователи сети обратили внимание на LinkedIn-профиль одной из сотрудниц Ubisoft Singapore — менеджера по проекту Фуи Юнг Чан. В нем напрямую указано, что в обязанности девушки входило использование движка Anvil при разработке ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Описание профиля Фуи Юнг Чан, которая работает менеджером по проекту в Ubisoft Singapore с января 2024 года

Ранее геймеры уже замечали намеки на ремейк Black Flag в LinkedIn-профилях разработчиков. Например, у дизайнера персонажей Ubisoft Montreal Кристиана Педена, который трудился художником раскадровок в Assassin’s Creed Obsidian — именно это рабочее название носит переосмысление четвертой части, если верить надежному инсайдеру Тому Хендерсону.

Портал Insider Gaming уверен, что ремейк Black Flag выйдет с 23 по 27 марта 2026 года. По крайней мере, сама Ubisoft объявила, что до 31 марта выпустит неанонсированную игру.

Скриншот Assassin’s Creed 4: Black Flag

Слухи о работе над переосмыслением четвертой части серии ходят уже давно. Например, еще в 2023 году источники портала Kotaku заявили, что основным разработчиком ремейка Black Flag выступит Ubisoft Singapore — автор многострадальной Skull and Bones. Это же подтвердил и Том Хендерсон, который позже раскрыл, что игру разрабатывают на улучшенной версии движка Anvil.

В начале 2025 года портал MP1st изучил профиль бывшего сотрудника студии Virtuos, ранее слившего подробности тогда еще не анонсированного ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. Журналисты нашли намеки на новые механики в ремейке Assassin’s Creed 4 — в боевой системе и симуляции дикой природы. Летом 2025-го в версию игры в Steam добавили и некоторые настройки, которых не было в оригинале.

А в конце июня 2025 года актер Мэтт Райан (сериал «Константин»), озвучивший главного героя Эдварда Кенуэя в Black Flag, намекнул, что фанатам придется вновь пройти четвертую часть серии. Позже он заявил, что Ubisoft пригрозила ему судом за разглашение информации.

Скриншот Assassin’s Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4 Black Flag вышла осенью 2013 года. Это приключенческий экшен про пирата-ассасина Эдварда Кенуэя, в котором игрок исследует Карибы XVIII века. Игра сочетает морские сражения, абордажи и классический паркур серии.

В начале октября бывший главный редактор Kotaku Стивен Тотило сообщил, что Ubisoft отменила другую неанонсированную Assassin’s Creed. Действие проекта под кодовым названием Scarlet должно было развернуться в период после Гражданской войны в США, а героем выступал чернокожий бывший раб. По данным Тотило и Тома Хендерсона, игра должна была стать следующей основной частью серии.