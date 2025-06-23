В сети обнаружили свежие намёки на ремейк легендарной Assassin's Creed 4: Black Flag

В сети появились свежие намёки, что Ubisoft готовит ремейк легендарной Assassin’s Creed 4: Black Flag. Уже несколько источников сообщали о проекте, но теперь появились косвенные доказательства из официального базы данных Steam — необычные обновления страницы игры и новые версии микротрейлера. Для 12-летней игры это довольно странно и может указывать на активную разработку.

Обновления репозитория и изменения контентных пакетов за июнь 2025 года зафиксированы SteamDB, но точные детали пока неизвестны. Ранее намёки поступали и от канадской компании PureArts — производителя коллекционных фигурок по Assassin’s Creed. Во время стрима их представитель загадочно отметил: «С Эдвардом что-то произойдет», намекая на главного героя Black Flag.

По информации Insider Gaming, изначально релиз ремейка планировался на конец 2025 года, но задержки Assassin’s Creed Shadows сдвинули сроки. Теперь предполагается выход в первой половине 2026 года.

Возможный официальный анонс может случиться на Gamescom 2025 в конце августа, хотя Ubisoft предпочитает собственные презентации для серии Assassin’s Creed. Если ремейк действительно готовится, ждать осталось недолго — фанаты могут рассчитывать на возвращение в золотую эпоху пиратства уже совсем скоро.