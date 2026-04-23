В сети обсуждают цензуру женских персонажей в ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag

В сети активно обсуждают изменения внешности пиратки Энн Бонни в предстоящем ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. По сравнению с оригиналом 2013 года, у персонажа заметно урезано декольте и, судя по сравнительным скриншотам, уменьшен размер груди. Одежда жены Эдварда также стала более закрытой.

Игроки отмечают, что Ubisoft вновь пошла по пути "модернизации" под современную аудиторию, снижая сексуальность женских героинь. Пост со сравнением оригинального и нового дизайна Энн Бонни набрал более тысячи лайков и вызвал бурную дискуссию: часть геймеров считает изменения незначительными, другие видят в этом очередной пример цензуры и десексуализации персонажей.

Это далеко не первый случай, когда студия подвергается критике за самоцензуру. Пока Ubisoft официально не комментировала изменения, но тенденция очевидна: в ремейках и новых частях популярных франшиз женские образы все чаще становятся более скромными и менее провокационными. Геймеры, ностальгирующие по оригиналу, уже заявляют, что предпочтут старую версию Black Flag, а моддеры, скорее всего, быстро исправят "недочеты" в неофициальных патчах.