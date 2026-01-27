ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 922 оценки

В Сети появился образец фигурки Эдварда Кенуэя - возможно, к ремейку Assassin's Creed Black Flag

IKarasik IKarasik

Фанаты Assassin’s Creed Black Flag могут получить первый «живой» намёк на ремейк, несмотря на недавние слухи о переносе релиза. В интернете появилась фотография фигурки Эдварда Кенуэя, которая якобы связана с ожидаемой обновлённой версией игры.

Сообщение появилось на платформе Vinted, где пользователь xj0nathan опубликовал снимок статуэтки. Ранее ремейк планировалось выпустить в 2026 году, однако после недавней реструктуризации Ubisoft релиз, по слухам, мог быть отложен на год. Несмотря на это, выпуск промо-мерчендайза, похоже, продолжился.

Ранее компания Pure Arts намекала на выпуск фигурки Эдварда: в прямом эфире она заявила, что «готовится что-то связанное с Эдвардом, и наша статуэтка в масштабе 1/8 будет отражать это». Вероятно, в ближайшие недели появятся новые утечки и материалы, связанные с ремейком, ведь производство и подготовка мерча уже шли в соответствии с первоначальными планами.

Пока ни Ubisoft, ни официальные партнёры не подтвердили связь фигурки с Black Flag Remake, поэтому информацию стоит воспринимать осторожно.

Комментарии:  8
Destroited

Ремейк Б@#*ь делайте а не фигурки клепайте долботрясы-трешаделы !

K0t Felix

Вот выпустят ремейк черного флага, который ему особо и не нужон. А вот ремейк песков Времени закрыли

saa0891

Вот откуда вы берете эту бредятину про ремейк Черного флага.

TheCalvariam

всё логично, гринд и графику взять от AC Shadow, бои и вообще всё морское от обосрыша skull and bones, и вауля вот тебе ремейк, осталось только карту перерисовать. А так все базовые механики уже есть.

saa0891 TheCalvariam

Механики и разарбы которое были способны это сделать давно утеряны [максимум они наверно могут ленивый ремастер сделать] а самое главное нет вообще ни каких намеков что Юбикик делают ремейк Флага по Принцу хоть что то утекало.

Punisher1 saa0891

Каких тебе намëков надо esrb рейтинг присвоила уже игре месяц назад и куча всяких слухов намёков и совпадений было. Эта одна из самых продаваемых частей серии. После провала теней им нужно старую часть популярную продать а дклать кривые Remastered как as3 они врадли будут это будет что-то по типу ребилда the last of us на ps5.

Rorschach93

даунсофт