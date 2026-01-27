В Сети появился образец фигурки Эдварда Кенуэя - возможно, к ремейку Assassin's Creed Black Flag

Фанаты Assassin’s Creed Black Flag могут получить первый «живой» намёк на ремейк, несмотря на недавние слухи о переносе релиза. В интернете появилась фотография фигурки Эдварда Кенуэя, которая якобы связана с ожидаемой обновлённой версией игры.

Сообщение появилось на платформе Vinted, где пользователь xj0nathan опубликовал снимок статуэтки. Ранее ремейк планировалось выпустить в 2026 году, однако после недавней реструктуризации Ubisoft релиз, по слухам, мог быть отложен на год. Несмотря на это, выпуск промо-мерчендайза, похоже, продолжился.

Ранее компания Pure Arts намекала на выпуск фигурки Эдварда: в прямом эфире она заявила, что «готовится что-то связанное с Эдвардом, и наша статуэтка в масштабе 1/8 будет отражать это». Вероятно, в ближайшие недели появятся новые утечки и материалы, связанные с ремейком, ведь производство и подготовка мерча уже шли в соответствии с первоначальными планами.

Пока ни Ubisoft, ни официальные партнёры не подтвердили связь фигурки с Black Flag Remake, поэтому информацию стоит воспринимать осторожно.