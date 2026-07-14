В Ubisoft ответили на русскоязычный разгромный обзор Assassin's Creed: Black Flag Resynced и пообещали учесть критику

Компания Ubisoft проявляет необычную активность в разделе обзоров Steam на ремастер Assassin's Creed: Black Flag Resynced, отвечая на множество отрицательных отзывов, и сотрудники компании, включая техподдержку, дошли в том числе и до русскоязычного сегмента, где пользователь ahronon оставил разгромный отзыв игре:

Особенно смешно, как в ремейке продолжили некоторые мокап-сцены оригинала БЕЗ МОКАПА и там просто робо-x***a из Одиссеи, это такой позор, что просто словами не описать. Есть и другие моменты по типу того, что больше нельзя драться скрытыми клинками или теперь нельзя подобрать у стражника мушкет/меч. 15 игровых студий, разработавших этот ремейк, не смогли сделать такие мизерные, но базовые для оригинала вещи. Зато ценник влепили в 60 баксов и магазинчик с платными скинами и микротранзакциями завезли, вот и думайте.



Не особо понимаю ещё переделку захвата фортов. В оригинале было сочетание двух типов геймплея: пирата на корабле, обезвредившего форт и ассасина. Уникальная и лучшая реализация захвата территорий в серии. А что в ремейке? ВАЛЬГАЛЛА. Убить кучу человек в форте > потом открыть дверь, толкая её, с помощью NPC > после чего босс-файт с командиром. Круто, спасибо.

Ubisoft назвала игрока "человеком, который знает игру вдоль и поперёк", и заверила, что его замечания о преемственности мокапа, боевой системе и захвате фортов зафиксированы и приняты к сведению.

В сообщении также говорилось, что студия осознаёт, что некоторые принятые решения могут не понравиться всем, но обещает, что детальные критические разборы, подобные этому, "не уходят в пустоту", что вызвало ироничные комментарии в сообществе, учитывая, что Ubisoft не продаёт ремейк в российском сегменте Steam и не удосужилась добавить в него русскую озвучку.