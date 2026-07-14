В Ubisoft ответили на русскоязычный разгромный обзор Assassin's Creed: Black Flag Resynced и пообещали учесть критику

Компания Ubisoft проявляет необычную активность в разделе обзоров Steam на ремастер Assassin's Creed: Black Flag Resynced, отвечая на множество отрицательных отзывов, и сотрудники компании, включая техподдержку, дошли в том числе и до русскоязычного сегмента, где пользователь ahronon оставил разгромный отзыв игре:
Особенно смешно, как в ремейке продолжили некоторые мокап-сцены оригинала БЕЗ МОКАПА и там просто робо-x***a из Одиссеи, это такой позор, что просто словами не описать. Есть и другие моменты по типу того, что больше нельзя драться скрытыми клинками или теперь нельзя подобрать у стражника мушкет/меч. 15 игровых студий, разработавших этот ремейк, не смогли сделать такие мизерные, но базовые для оригинала вещи. Зато ценник влепили в 60 баксов и магазинчик с платными скинами и микротранзакциями завезли, вот и думайте.
Не особо понимаю ещё переделку захвата фортов. В оригинале было сочетание двух типов геймплея: пирата на корабле, обезвредившего форт и ассасина. Уникальная и лучшая реализация захвата территорий в серии. А что в ремейке? ВАЛЬГАЛЛА. Убить кучу человек в форте > потом открыть дверь, толкая её, с помощью NPC > после чего босс-файт с командиром. Круто, спасибо.
Ubisoft назвала игрока "человеком, который знает игру вдоль и поперёк", и заверила, что его замечания о преемственности мокапа, боевой системе и захвате фортов зафиксированы и приняты к сведению.
В сообщении также говорилось, что студия осознаёт, что некоторые принятые решения могут не понравиться всем, но обещает, что детальные критические разборы, подобные этому, "не уходят в пустоту", что вызвало ироничные комментарии в сообществе, учитывая, что Ubisoft не продаёт ремейк в российском сегменте Steam и не удосужилась добавить в него русскую озвучку.
Да у него во время написания обзора всего час игры был, он просто не мог все это увидеть в игре о чем он написал
Чего? Пол игры прошёл, ни разу такого не видел.
Новостники, вам хоть платят за эту чушь? Или вы до сих пор надеетесь, что выиграете лишнюю сотку на стим в казино за баллы?
да ,скорое всего это ИИ отвечает. у меня такая же ситуация была когда я писал в их техподдержку (на их офф сайте )что бы восстановить свой русский акк Юплея (они писали что типа того - мы ценим русское комьюнити и рады вам помочь и тд..))
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