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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 294 оценки

В Ubisoft ответили на русскоязычный разгромный обзор Assassin's Creed: Black Flag Resynced и пообещали учесть критику

AceTheKing AceTheKing

Компания Ubisoft проявляет необычную активность в разделе обзоров Steam на ремастер Assassin's Creed: Black Flag Resynced, отвечая на множество отрицательных отзывов, и сотрудники компании, включая техподдержку, дошли в том числе и до русскоязычного сегмента, где пользователь ahronon оставил разгромный отзыв игре:

Особенно смешно, как в ремейке продолжили некоторые мокап-сцены оригинала БЕЗ МОКАПА и там просто робо-x***a из Одиссеи, это такой позор, что просто словами не описать. Есть и другие моменты по типу того, что больше нельзя драться скрытыми клинками или теперь нельзя подобрать у стражника мушкет/меч. 15 игровых студий, разработавших этот ремейк, не смогли сделать такие мизерные, но базовые для оригинала вещи. Зато ценник влепили в 60 баксов и магазинчик с платными скинами и микротранзакциями завезли, вот и думайте.

Не особо понимаю ещё переделку захвата фортов. В оригинале было сочетание двух типов геймплея: пирата на корабле, обезвредившего форт и ассасина. Уникальная и лучшая реализация захвата территорий в серии. А что в ремейке? ВАЛЬГАЛЛА. Убить кучу человек в форте > потом открыть дверь, толкая её, с помощью NPC > после чего босс-файт с командиром. Круто, спасибо.

Ubisoft назвала игрока "человеком, который знает игру вдоль и поперёк", и заверила, что его замечания о преемственности мокапа, боевой системе и захвате фортов зафиксированы и приняты к сведению.

В сообщении также говорилось, что студия осознаёт, что некоторые принятые решения могут не понравиться всем, но обещает, что детальные критические разборы, подобные этому, "не уходят в пустоту", что вызвало ироничные комментарии в сообществе, учитывая, что Ubisoft не продаёт ремейк в российском сегменте Steam и не удосужилась добавить в него русскую озвучку.

ПК 96
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Комментарии:  19
Ваш комментарий
Константин335

Да у него во время написания обзора всего час игры был, он просто не мог все это увидеть в игре о чем он написал

9
North235
Особенно смешно, как в ремейке продолжили некоторые мокап-сцены оригинала БЕЗ МОКАПА и там просто робо-x***a из Одиссеи

Чего? Пол игры прошёл, ни разу такого не видел.

5
Stinger_Max

Новостники, вам хоть платят за эту чушь? Или вы до сих пор надеетесь, что выиграете лишнюю сотку на стим в казино за баллы?

5
MrMaximusX

да ,скорое всего это ИИ отвечает. у меня такая же ситуация была когда я писал в их техподдержку (на их офф сайте )что бы восстановить свой русский акк Юплея (они писали что типа того - мы ценим русское комьюнити и рады вам помочь и тд..))

3
CTPAuDEP

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2
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