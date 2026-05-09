Владельцы видеокарт RTX лишились эффектов PhysX в Assassin's Creed 4 Black Flag

Владельцы графических ускорителей серии RTX, особенно моделей линейки RTX 50, столкнулись с полным отсутствием визуальных эффектов при активации технологии PhysX в оригинальной Assassin's Creed 4 Black Flag 2013 года выпуска. Включение этой графической настройки приводит к тому, что на экране перестают генерироваться даже базовые частицы дыма. Пользователи сообщают, что полное отключение PhysX в меню игры дает значительно лучшую и более детализированную картинку, чем попытки использовать аппаратное ускорение.

Проблема вызвана аппаратной несовместимостью между устаревшими библиотеками физического движка и современными архитектурами графических процессоров. Выпуск специализированных драйверов NVIDIA с восстановленной поддержкой старых инструкций не смог исправить ошибки обработки турбулентности в данном проекте. Видеокарты не могут корректно интерпретировать команды рендеринга объемного дыма, из-за чего задуманные эффекты полностью исчезают из кадра при попытке их включить.

Альтернативным решением для игроков станет ожидание официального ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced, релиз которого запланирован на 9 июля. Обновленная версия разрабатывается на современном движке Shadows и выйдет без поддержки проблемной технологии PhysX. В качестве замены разработчики предложат полноценную трассировку лучей, что обеспечит стабильную работу 100 процентов визуальных эффектов на актуальном компьютерном оборудовании.