Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Владельцы видеокарт RTX лишились эффектов PhysX в Assassin's Creed 4 Black Flag

Extor Menoger Extor Menoger

Владельцы графических ускорителей серии RTX, особенно моделей линейки RTX 50, столкнулись с полным отсутствием визуальных эффектов при активации технологии PhysX в оригинальной Assassin's Creed 4 Black Flag 2013 года выпуска. Включение этой графической настройки приводит к тому, что на экране перестают генерироваться даже базовые частицы дыма. Пользователи сообщают, что полное отключение PhysX в меню игры дает значительно лучшую и более детализированную картинку, чем попытки использовать аппаратное ускорение.

Проблема вызвана аппаратной несовместимостью между устаревшими библиотеками физического движка и современными архитектурами графических процессоров. Выпуск специализированных драйверов NVIDIA с восстановленной поддержкой старых инструкций не смог исправить ошибки обработки турбулентности в данном проекте. Видеокарты не могут корректно интерпретировать команды рендеринга объемного дыма, из-за чего задуманные эффекты полностью исчезают из кадра при попытке их включить.

Альтернативным решением для игроков станет ожидание официального ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced, релиз которого запланирован на 9 июля. Обновленная версия разрабатывается на современном движке Shadows и выйдет без поддержки проблемной технологии PhysX. В качестве замены разработчики предложат полноценную трассировку лучей, что обеспечит стабильную работу 100 процентов визуальных эффектов на актуальном компьютерном оборудовании.

Barred

Пхахаха) не зря я на амудэ – там вообще физикса нет))

saa0891

Ну куча дыма тут наоборот мешала я попробовал и сразу отрубил эту хрень, так что как то пофиг вот в том же Metro LL и Batman физик действительно был шикарный, атмосфера плюс 100500 печально что Хуанг на это забил, какой нибудь ужасти запилить с такими эффектами это будет просто бомба.

antiRed

да кому он щас нужен ,тем более ремейк выходит

Akmal Rj

На rtx 4080 работает я у себя проверял , но и на rtx 5000 серии можно принудительно включить через Nvidia profile inspector , информация об этом вроде была на реддите или где не помню

ant 36436
Эти владельцы в анабиозе были?

Nvidia убрала поддержку 32-битного PhysX для серии RTX 50
