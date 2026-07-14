Водные уровни в Black Flag Resynced получили множество похвальных отзывов, но их разработчик уже уволен

Разработчик Ubisoft Barcelona, ​​работавший над Assassin's Creed Black Flag Resynced, публично отреагировал на похвалы некоторых пользователей в адрес игры, обратив внимание на текущую ситуацию в испанской студии, которая крайне критична, несмотря на очень высокие продажи на старте.

За несколько дней до выхода ремейка стало известно, что сотрудники барселонского офиса начали серию забастовок после того, как им сообщили о расформировании команды разработчиков Assassin's Creed в конце июля. По словам бывшего разработчика, решение, по-видимому, приняла компания Vantage Studios, конгломерат, образованный в прошлом году в результате партнёрства Ubisoft и Tencent.

Эта новость пришла в особенно позитивный момент для игры: Assassin's Creed: Black Flag Resynced стала четвёртой частью серии с самым высоким средним рейтингом за всю историю и показала лучший дебют в Steam за всю историю франшизы, получив также многочисленные похвалы от сообщества.

Среди них есть комментарии, посвящённые подводным секциям и механике исследования моря, которые были высоко оценены аккаунтом TheRealZephryss на X, посвящённым серии. Сообщение было опубликовано Манелем Котой, техническим аниматором и аниматором игрового процесса в Ubisoft Barcelona, ​​который, отвечая на комплименты, написал:

Спасибо! Ubisoft Barcelona сделали все подводные уровни. И именно эту команду сейчас увольняют, потому что Ubisoft считает, что мы этого заслуживаем.

Сотрудники Ubisoft Barcelona начали забастовку в знак протеста против запланированных увольнений. По данным испанского профсоюза Confederación General del Trabajo, забастовка направлена ​​на сохранение 51 рабочего места, находящегося под угрозой, а также на введение гарантий предотвращения дальнейших массовых увольнений как минимум в течение пяти лет. Среди требований забастовки также усиление защиты прав работников, возможность работать удалённо и признание уже согласованных с компанией повышений по службе.