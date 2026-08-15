voices38 взломал защиту Denuvo в Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Известный взломщик voices38 порадовал пиратов очередным релизом: на этот раз защита Denuvo пала в пиратском экшене Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Защита игры продержалась чуть больше месяца. Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Ubisoft Connect. voices38 взломал актуальную версию игры 1.0.6, которая содержит множество исправлений и улучшений.
Какую игру voices38 планирует взломать следующей - неизвестно, но он определенно уже и сам стал легендой среди современных пиратов.
Йохохо Подняться на борт
Прошёл. 92 часа. Каждого рубля стоит
Беру свои слова обратно, я признаю, что был неправ. За последние полгода хакер voices38 только и делает, что один за другим взламывает AAA-проекты.
Чел который купил игру,от злобы массово понаставил всем блевашки)))