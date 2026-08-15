voices38 взломал защиту Denuvo в Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Известный взломщик voices38 порадовал пиратов очередным релизом: на этот раз защита Denuvo пала в пиратском экшене Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Защита игры продержалась чуть больше месяца. Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Ubisoft Connect. voices38 взломал актуальную версию игры 1.0.6, которая содержит множество исправлений и улучшений.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - неизвестно, но он определенно уже и сам стал легендой среди современных пиратов.