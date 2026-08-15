ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 435 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Assassin's Creed: Black Flag Resynced

AceTheKing AceTheKing

Известный взломщик voices38 порадовал пиратов очередным релизом: на этот раз защита Denuvo пала в пиратском экшене Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Защита игры продержалась чуть больше месяца. Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Ubisoft Connect. voices38 взломал актуальную версию игры 1.0.6, которая содержит множество исправлений и улучшений.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - неизвестно, но он определенно уже и сам стал легендой среди современных пиратов.

ПК 107
447
419
Комментарии:  419
Ваш комментарий
JackBV

Йохохо Подняться на борт

212
Bookercatch

Прошёл. 92 часа. Каждого рубля стоит

131
thepost

Беру свои слова обратно, я признаю, что был неправ. За последние полгода хакер voices38 только и делает, что один за другим взламывает AAA-проекты.

125
MaliciousAcolyte

Чел который купил игру,от злобы массово понаставил всем блевашки)))

83
ilya178G