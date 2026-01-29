"Вы собираетесь её отменить, как Sands of Time?" - ответ Ubisoft на новую утечку о ремейке Black Flag вызвал гнев

Ubisoft ответила на недавнюю утечку информации о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag, и игроки не знают, как к этому относиться — положительно или отрицательно.

Как известно, недавняя утечка информации о новой статуэтки Эдварда Кенуэя, главного героя Assassin's Creed IV, вызвала новую волну обсуждений. Даже официальный аккаунт франшизы в X прокомментировал ситуацию известным мемом из GTA San Andreas.

Но вместо того, чтобы фанаты Assassin's Creed с восторгом отреагировали на косвенное неофициальное подтверждение, этот ответ вызвал ещё больше негодования в адрес Ubisoft. Многие пользователи сразу же отреагировали негативно:

Что? Вы собираетесь отменить её, как отменили Sands of Time?

Черт, Ubisoft снова отменила игру.

Компания GameStop прекратила продавать игры и перешла к продаже коллекционного хлама. Теперь она практически на грани банкротства. Звучит знакомо?

Ubisoft, вы, вероятно, отмените этот ремейк так же, как и другие свои игры, вам не стыдно.

Что касается фактического статуса ремейка, поскольку проект никогда не был напрямую подтверждён, мы не можем сказать, как обстоят дела. После объявления о реструктуризации Ubisoft сообщалось, что ремейк Black Flag был одним из семи проектов, которые были отложены, но не входил в число неанонсированных проектов, которые были отменены. Единственным отменённым проектом, о котором было известно, это ремейк Sands of Time, остальные же не были анонсированы. Ни одна из игр, релиз которых был отложен, официально не была названа Ubisoft.