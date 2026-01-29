"Вы собираетесь её отменить, как Sands of Time?" - ответ Ubisoft на новую утечку о ремейке Black Flag вызвал гнев

Ubisoft ответила на недавнюю утечку информации о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag, и игроки не знают, как к этому относиться — положительно или отрицательно.
Как известно, недавняя утечка информации о новой статуэтки Эдварда Кенуэя, главного героя Assassin's Creed IV, вызвала новую волну обсуждений. Даже официальный аккаунт франшизы в X прокомментировал ситуацию известным мемом из GTA San Andreas.
Но вместо того, чтобы фанаты Assassin's Creed с восторгом отреагировали на косвенное неофициальное подтверждение, этот ответ вызвал ещё больше негодования в адрес Ubisoft. Многие пользователи сразу же отреагировали негативно:
Что? Вы собираетесь отменить её, как отменили Sands of Time?
Черт, Ubisoft снова отменила игру.
Компания GameStop прекратила продавать игры и перешла к продаже коллекционного хлама. Теперь она практически на грани банкротства. Звучит знакомо?
Ubisoft, вы, вероятно, отмените этот ремейк так же, как и другие свои игры, вам не стыдно.
Что касается фактического статуса ремейка, поскольку проект никогда не был напрямую подтверждён, мы не можем сказать, как обстоят дела. После объявления о реструктуризации Ubisoft сообщалось, что ремейк Black Flag был одним из семи проектов, которые были отложены, но не входил в число неанонсированных проектов, которые были отменены. Единственным отменённым проектом, о котором было известно, это ремейк Sands of Time, остальные же не были анонсированы. Ни одна из игр, релиз которых был отложен, официально не была названа Ubisoft.
Я был бы рад отмене ремейка этого 💩. Одна из худших игр в серии и крайне переоцененная в общем игра.
Я запрещаю вам отменять игры, готовые более чем на 50%!
beyond good and evil 2 сейчас рыдает над твоим комментом и просит дать ей просто умереть.
Интересно, много еще осталось людей, которые ждут чего-то хорошего от Ubisoft ? :DDDDDD
Выпускают кал - люди недовольны
Не выпускают кал - люди недовольны
Если Юбики через жопу делают, придется однако подождать, но эта игра выйдет точно, раз уж это их самый популярный Ассассин.
Так надо просто выпускать не кал, а нормальную игру, не отдавая её индусам за три копейки на аутсорс)
За 7 лет так и не суметь выпустить ремейк собственной игры - на такой позор, пожалуй, способна только Ubisoft. Ремейк Splinter Cell, судя по отсутствию новостей, в похожем состоянии.
Я прикидываю - "юбисофт снова отменила ремейк своей игры и спасла источник! Акции компании выросли на 50%!!"