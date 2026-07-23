Вышел патч 1.0.5 для Assassin's Creed Black Flag Resynced, устраняющий проблемы с подтормаживанием

Компания Ubisoft выпустила патч 1.0.5 для Assassin’s Creed Black Flag Resynced, устраняющий некоторые проблемы с подтормаживанием. Размер патча довольно небольшой, около 183 МБ.

Как заявила Ubisoft, это обновление предназначено только для ПК. Этот патч устранит проблемы с подтормаживанием, с которыми сталкиваются некоторые игроки. Он не вносит никаких других изменений, исправлений или доработок.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced — одна из наиболее оптимизированных игр серии Assassin’s Creed за последние несколько лет. На момент запуска игра работала невероятно хорошо на различных системах ПК.