Woodkid возвращается во франшизу Assassin's Creed для ремейка Black Flag: теперь матросские шанти зазвучат еще ярче

Наконец-то череда бесконечных утечек осталась позади, и компания Ubisoft провела официальную и масштабную трансляцию, посвященную долгожданному анонсу Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Как и ожидалось, авторы подтвердили глобальную техническую реконструкцию проекта, а также смещение вектора разработки. Однако помимо визуальных улучшений и изменений механик, поклонников вселенной ждет грандиозный музыкальный сюрприз. Французский инди-поп исполнитель Woodkid объявил о своем полноценном возвращении во франшизу!

В специальном видеообращении прямиком из своей студии в Париже артист сообщил, что активно принимает участие в создании музыкального фона для ремейка:

Я вернулся в семью Assassin's Creed! И в этот раз я пишу для Assassin's Creed Black Flag Resynced. Вы знаете, этот мир значит для меня очень много и неразрывно связан с развитием моей музыкальной карьеры... Я понимаю, как этот релиз важен для геймеров. Эта игра об эскапизме, открытии новых горизонтов и восстании. Все эти темы находят сильнейший отклик в моем творчестве. Не буду многословным, но скажу одно: я с огромным нетерпением жду момента, когда вы услышите, что я написал.

Значительная доля аудиальной атмосферы пиратской эстетики, разумеется, строится вокруг пения экипажа корабля. Команда поспешила успокоить игроков: «матросские песни», которые стали главной визитной карточкой оригинальной игры, останутся в проекте. Команда сохранит классические треки, бережно обновив их качество, и вдобавок представит совершенно новые корабельные распевки, прочно переплетенные с нарративом обновленной истории. По слухам, заглавный, совершенно новый трек с мощнейшим эпическим вокалом от самого Woodkid появится на музыкальных площадках совсем скоро.

Ранее Woodkid создал пробирающий до мурашек шедевр «Iron», подаривший знаменитому трейлеру Assassin's Creed: Revelations легендарный статус. Музыкант работал и над рекламной кампанией Unity, а недавно зарекомендовал себя как один из авторов заглавного саундтрека к предстоящему масштабному боевику Хидео Кодзимы Death Stranding 2. Однозначно можно утверждать: путешествия на верной «Галке» получат великолепное музыкальное сопровождение.