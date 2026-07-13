За первый уикенд Assassin's Creed Black Flag Resynced привлекла 104 тысяч игроков в Steam - это лучший показатель серии

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced прошел для Ubisoft более чем успешно. О том, что игра стартовала с гигантским коммерческим триумфом, студия уже хвасталась сама, заявив, что проект в день премьеры реализовал свыше двух миллионов копий по всему миру. Однако сейчас, после завершения первого уикенда, мы можем наглядно оценить популярность пиратского экшена благодаря статистике цифрового магазина Steam.

Согласно последним данным, новая интерпретация истории Эдварда Кенуэя продемонстрировала просто феноменальные результаты онлайна на ПК. Игра с легкостью пробила пиковую отметку в 104 756 одновременно находящихся онлайн игроков. Эта сумасшедшая вовлеченность навсегда вписала новинку в историю франшизы, обогнав предыдущие релизы компании. Так, Resynced с колоссальным отрывом обошла былых титанов-рекордсменов серии, таких как Assassin's Creed Odyssey с её ~62 тысячами пика и спорную Assassin's Creed Shadows ~64 тысячи игроков. Свыше 13 тысяч оставленных пользовательских обзоров, к слову, также отражает общую картину удовлетворенности от игры.

В отзывах к Resynced геймеры делятся исключительно положительными эмоциями, активно хваля проделанную Ubisoft техническую работу. Люди восхищаются освещением на движке Anvil с технологией трассировки лучей, хвалят плотность новой разрушаемости и красивую физику бушующего океана, параллельно радуясь новой системе интуитивного рукопашного боя. С ноткой ностальгии геймеры пишут: «Если честно, это выглядит ровно так, как я помнил её графику 10 лет назад — просто сносящий крышу апгрейд... Огромное уважение за отсутствие искусственного затянутого RPG-элемента!».

Тем не менее, как и любой громкий релиз современного рынка, первый день запуска не обошелся без технических проблем. У части пользователей на платформе ПК появились проблемы с зависанием FPS, странной рассинхронизацией анимации губ при дубляже и периодическими застреваниями в текстурах водолазного колокола при смерти.

Впрочем, Ubisoft оперативно пошла навстречу. Студия известила, что первая волна глобальных патчей ожидается со дня на день в течение следующей недели, она закроет дыру со сломанными FPS, а также подчистит баги поведения врагов на радаре и телепортов корабля «Галки» после причалов.