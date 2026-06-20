Защита Denuvo не поможет: Хакеры готовят быстрый взлом Assassin's Creed Black Flag Resynced

Компания Ubisoft внедрила защиту Denuvo в грядущую Assassin's Creed Black Flag Resynced. Помимо антипиратской системы игроков ждет лимит на пять активаций игры в день. Для запуска проекта также потребуются обязательная учетная запись Ubisoft и согласие со сторонним пользовательским соглашением.



Несмотря на жесткие меры безопасности, игра может оказаться на торрентах в первые часы после релиза или даже до официального запуска. Хакеры планируют обойти защиту с помощью технологии гипервизоров. Ранее аналогичная участь постигла другие крупные релизы, включая Pragmata и Batman Legacy of the Dark Knight.

Использование уязвимых версий защиты вызывает много критики в игровой индустрии из-за их неэффективности. Применение гипервизоров позволяет нейтрализовать алгоритмы Denuvo в кратчайшие сроки. Французский издатель пока никак не прокомментировал информацию об уязвимости своей системы безопасности.