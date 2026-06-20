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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 198 оценок

Защита Denuvo не поможет: Хакеры готовят быстрый взлом Assassin's Creed Black Flag Resynced

TheSkoofLord TheSkoofLord

Компания Ubisoft внедрила защиту Denuvo в грядущую Assassin's Creed Black Flag Resynced. Помимо антипиратской системы игроков ждет лимит на пять активаций игры в день. Для запуска проекта также потребуются обязательная учетная запись Ubisoft и согласие со сторонним пользовательским соглашением.

Несмотря на жесткие меры безопасности, игра может оказаться на торрентах в первые часы после релиза или даже до официального запуска. Хакеры планируют обойти защиту с помощью технологии гипервизоров. Ранее аналогичная участь постигла другие крупные релизы, включая Pragmata и Batman Legacy of the Dark Knight.

Assassin's Creed Black Flag Resynced официально ушла "на золото"

Использование уязвимых версий защиты вызывает много критики в игровой индустрии из-за их неэффективности. Применение гипервизоров позволяет нейтрализовать алгоритмы Denuvo в кратчайшие сроки. Французский издатель пока никак не прокомментировал информацию об уязвимости своей системы безопасности.

43
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Ирония судьбы 80-го уровня: Ubisoft выпускает игру про пиратов, обвешивает её анальными защитами, а настоящие пираты взламывают её ещё до релиза. Йо-хо-хо!

20
Tarnished911

давайте пацаны ломайте игру чтобы эти хуесосы быстрее обонкротились и не выпускали свои дерьмо игры

17
kotasha

Такими темпами скоро придём к полной арендной, будет в место игры клиент скажем gf now и тогда удачи взломах, особенно что железо дорожает за ии.

13
HerFinalBoss
5
jax baron

ubisoft: взлом будет в день релиза :)

dunewow...........

ubisofr: в день релиза же да?

1
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