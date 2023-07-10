Assassin's Creed: Codename Hexe оставит "неизгладимый след" во франшизе, считают в Ubisoft

Пока внимание сообщества поклонников серии Assassin's Creed приковано к Mirage с упором на стелс прохождение, студия Ubisoft продолжает работать над следующей частью. Французская компания в прошлом году официально объявила о создании сразу двух игр Assassin's Creed: Codename Hexe и Assassin's Creed: Codename RED, которые будет отличиться сеттингом и геймплейными моментами. Как недавно заявили в Ubisoft, Assassin's Creed: Codename Hexe может и вовсе изменить привычное представление о франшизе.
Яра Таббара из Ubisoft Montreal решила прокомментировать слухи вокруг Assassin's Creed: Codename Hexe. Она призвала игроков набраться терпения и верить только официальным источникам из студии. Как отметила Таббара для следующей игры в серии Assassin's Creed еще придет свое время и ожидания фанатов будут того стоить.
Хотя я не могу подтвердить или опровергнуть эти слухи, я могу заверить вас, что эта игра оставит неизгладимый след во франшизе. Лично я не могу сдержать волнение каждый раз, когда мы получаем новости об этом проекте.
— написала Яра Таббара в последнем сообщении на LinkedIn.
Представительница Ubisoft Montreal добавила, что Assassin's Creed: Codename Hexe станет во всех смыслах самой знаковой игрой для всей серии. Чтобы поднять уровень качества персонажей и "существ" в этом проекте команда разработчиков ищет опытных художников и аниматоров, которым предстоит создать "новую главу Assassin's Creed".
После слова "существ" сразу становится все понятно..
И снова громкие слова от убейсофт. Никогда такого не было и вот опять.
"оставит неизгладимый след во франшизе"
Учитывая, что такою дичь говорят про каждую часть, а на деле выходит туфта, то не удивлюсь, что этот след будет коричневым.
Ага, надеюсь не такой же след как в последней трилогии.
"Неизгладимый след"? - Ну, да чиркаш сложно будет отстирать...
Несмываемое пятно.
Коричневый цвет?