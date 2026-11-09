Assassin's Creed Hexe могут отложить до 2028 года - Ubisoft якобы решила дать игре больше времени

Разработка Assassin's Creed Hexe столкнулась с трудностями, из-за которых Ubisoft решила перенести релиз и выделить проекту дополнительное время. По информации журналиста Тома Хендерсона, теперь игру вряд ли стоит ждать раньше 2028 года. Ранее компания обещала поделиться подробностями о ней до конца 2027-го.

Хендерсон также прокомментировал сообщения блогера J0nathan о других проектах франшизы. Тот утверждал, что Ubisoft работает над игрой про Древний Рим под кодовым названием Mars и мобильным тайтлом, действие которого развернётся в Иерусалиме, — Pocket.

Журналист подтвердил, что слышал эти рабочие названия, однако не смог установить, действительно ли они относятся к упомянутым проектам. По его словам, после многочисленных перестановок внутри Ubisoft проверять информацию о планах компании стало значительно сложнее. При этом J0nathan ранее публиковал достоверные сведения о серии.

Если сведения Хендерсона верны, Assassin's Creed Hexe ещё долго не появится на прилавках, а Mars и Pocket могут находиться на более ранних этапах разработки. Впрочем, пока ни перенос Hexe, ни существование двух других игр официально не подтверждены Ubisoft.