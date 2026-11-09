ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.4 259 оценок

Assassin's Creed Hexe могут отложить до 2028 года - Ubisoft якобы решила дать игре больше времени

butcher69 butcher69

Разработка Assassin's Creed Hexe столкнулась с трудностями, из-за которых Ubisoft решила перенести релиз и выделить проекту дополнительное время. По информации журналиста Тома Хендерсона, теперь игру вряд ли стоит ждать раньше 2028 года. Ранее компания обещала поделиться подробностями о ней до конца 2027-го.

Хендерсон также прокомментировал сообщения блогера J0nathan о других проектах франшизы. Тот утверждал, что Ubisoft работает над игрой про Древний Рим под кодовым названием Mars и мобильным тайтлом, действие которого развернётся в Иерусалиме, — Pocket.

Журналист подтвердил, что слышал эти рабочие названия, однако не смог установить, действительно ли они относятся к упомянутым проектам. По его словам, после многочисленных перестановок внутри Ubisoft проверять информацию о планах компании стало значительно сложнее. При этом J0nathan ранее публиковал достоверные сведения о серии.

Если сведения Хендерсона верны, Assassin's Creed Hexe ещё долго не появится на прилавках, а Mars и Pocket могут находиться на более ранних этапах разработки. Впрочем, пока ни перенос Hexe, ни существование двух других игр официально не подтверждены Ubisoft.

Слухи 21
13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
canteexnik

Походу все плохо

4
AlexFoRestor

А в следующем году нас без ассасинчика что ли оставят?

1
SANYA_BELIY

"Эта песня будет вечной". Такую серию испоганили.

1