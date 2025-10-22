ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Средневековье
7.6 176 оценок

Assassin's Creed Hexe может стать самой мрачной игрой серии - проект в разработке уже почти четыре года

Gutsz Gutsz

По сообщениям инсайдера Zephryss, сценарист и креативный руководитель Darby McDevitt работает над Assassin’s Creed Hexe с октября 2021 года. При этом игра не будет крупной RPG в духе последних частей серии — вроде Valhalla или Odyssey. Несмотря на это, проект постепенно превращается в один из самых продолжительно разрабатываемых тайтлов во франшизе Ubisoft.

Hexe создаётся силами Ubisoft Montreal и обещает стать одной из самых мрачных частей Assassin’s Creed. События развернутся во времена охоты на ведьм в Священной Римской империи, что даст простор для исследований мистических и религиозных тем, ранее лишь вскользь затронутых в серии. Атмосфера страха, интриги и фанатизма обещает резко отличаться от привычных исторических декораций предыдущих игр.

Источники предполагают, что релиз Assassin’s Creed Hexe может состояться в октябре 2026 года — к Хэллоуину. По мнению фанатов, это идеальный момент для выхода столь мрачного проекта, в котором Ubisoft, вероятно, делает ставку на глубокий сюжет, реалистичную актёрскую игру с захватом движений и противостояние Ассасинов и Тамплиеров на фоне европейских ведьмовских процессов.

Ранее в сеть уже попадали возможные концепт-арты Assassin’s Creed Hexe, раскрывающие зловещую атмосферу будущего экшена. Подробнее о них можно прочитать в этой публикации.

Комментарии:  11
Пользователь ВКонтакте

А игрой про ассасинов она может стать? // Руслан Варнин

6
selfreaver

Тогда в голове Ив Гиймо произойдёт десинхронизация.

DemandingRufus

Очередная помойка от Юбисофт с акцентом на стелс. Сильная и независимая будет выпиливать тупых мужичков с помощью магии и клинка.

4
Raphtallia

Да пофиг уже, что не игра от них, то отрыжка. После афросамурая я уже не жду от них ничего!

3
Neko-Aheron

С учетом новых владельцев франшизы эта игра может полностью поменяться, а для бывших сотрудников это была возможно создать еще одну игру о феминизме

1
digitalkid

Ну кстати да.. был уверен, что слепят про сильных, независимых и угнетенных. Но может теперь есть шанс, что без этого обойдется.

1
Raphtallia

Тенсенты переделают это в гачу (Или кто там их купил?). Будем выбивать пушки, шмотки и новые цвета кожи дла ГГ из гачи. XD

2
Пользователь ВКонтакте

// Александр Королёв

1
malars0

Кто ещё читает это как Хехе?

1
BigusDickus

мрачность игры будет обеспечена черно-белостью

1
-zotik-

Хехе не станет)