Assassin's Creed Hexe может стать самой мрачной игрой серии - проект в разработке уже почти четыре года

По сообщениям инсайдера Zephryss, сценарист и креативный руководитель Darby McDevitt работает над Assassin’s Creed Hexe с октября 2021 года. При этом игра не будет крупной RPG в духе последних частей серии — вроде Valhalla или Odyssey. Несмотря на это, проект постепенно превращается в один из самых продолжительно разрабатываемых тайтлов во франшизе Ubisoft.
Hexe создаётся силами Ubisoft Montreal и обещает стать одной из самых мрачных частей Assassin’s Creed. События развернутся во времена охоты на ведьм в Священной Римской империи, что даст простор для исследований мистических и религиозных тем, ранее лишь вскользь затронутых в серии. Атмосфера страха, интриги и фанатизма обещает резко отличаться от привычных исторических декораций предыдущих игр.
Источники предполагают, что релиз Assassin’s Creed Hexe может состояться в октябре 2026 года — к Хэллоуину. По мнению фанатов, это идеальный момент для выхода столь мрачного проекта, в котором Ubisoft, вероятно, делает ставку на глубокий сюжет, реалистичную актёрскую игру с захватом движений и противостояние Ассасинов и Тамплиеров на фоне европейских ведьмовских процессов.
Ранее в сеть уже попадали возможные концепт-арты Assassin’s Creed Hexe, раскрывающие зловещую атмосферу будущего экшена. Подробнее о них можно прочитать в этой публикации.
А игрой про ассасинов она может стать? // Руслан Варнин
Тогда в голове Ив Гиймо произойдёт десинхронизация.
Очередная помойка от Юбисофт с акцентом на стелс. Сильная и независимая будет выпиливать тупых мужичков с помощью магии и клинка.
Да пофиг уже, что не игра от них, то отрыжка. После афросамурая я уже не жду от них ничего!
С учетом новых владельцев франшизы эта игра может полностью поменяться, а для бывших сотрудников это была возможно создать еще одну игру о феминизме
Ну кстати да.. был уверен, что слепят про сильных, независимых и угнетенных. Но может теперь есть шанс, что без этого обойдется.
Тенсенты переделают это в гачу (Или кто там их купил?). Будем выбивать пушки, шмотки и новые цвета кожи дла ГГ из гачи. XD
// Александр Королёв
Кто ещё читает это как Хехе?
мрачность игры будет обеспечена черно-белостью
Хехе не станет)