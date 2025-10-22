Assassin's Creed Hexe может стать самой мрачной игрой серии - проект в разработке уже почти четыре года

По сообщениям инсайдера Zephryss, сценарист и креативный руководитель Darby McDevitt работает над Assassin’s Creed Hexe с октября 2021 года. При этом игра не будет крупной RPG в духе последних частей серии — вроде Valhalla или Odyssey. Несмотря на это, проект постепенно превращается в один из самых продолжительно разрабатываемых тайтлов во франшизе Ubisoft.

Hexe создаётся силами Ubisoft Montreal и обещает стать одной из самых мрачных частей Assassin’s Creed. События развернутся во времена охоты на ведьм в Священной Римской империи, что даст простор для исследований мистических и религиозных тем, ранее лишь вскользь затронутых в серии. Атмосфера страха, интриги и фанатизма обещает резко отличаться от привычных исторических декораций предыдущих игр.

Источники предполагают, что релиз Assassin’s Creed Hexe может состояться в октябре 2026 года — к Хэллоуину. По мнению фанатов, это идеальный момент для выхода столь мрачного проекта, в котором Ubisoft, вероятно, делает ставку на глубокий сюжет, реалистичную актёрскую игру с захватом движений и противостояние Ассасинов и Тамплиеров на фоне европейских ведьмовских процессов.

Ранее в сеть уже попадали возможные концепт-арты Assassin’s Creed Hexe, раскрывающие зловещую атмосферу будущего экшена. Подробнее о них можно прочитать в этой публикации.